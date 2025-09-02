운전 연수 받는 초보의 성장기 차주간 자존심 대결 벌이는 코너 선보여 누적 조회수 4000만회 달성 목전

[헤럴드경제=서재근 기자] 직영중고차 플랫폼 기업 K Car(케이카)는 고객과의 소통 확대를 위해 개설한 공식 유튜브 채널 ‘스튜디오ㅋㅇㅋ(크으크)’를 개편해 새로운 콘텐츠를 선보인다고 2일 밝혔다.

‘스튜디오ㅋㅇㅋ’는 올 2월 자동차를 소재로 고객과 격의 없는 소통을 시도하기 위해 선보인 신규 유튜브 채널로, 기존 공식 채널과 차별화를 통해 차와 차주들에 대한 생생한 정보와 흥미로운 이야기 거리를 제공하고 있다.

‘ㅋㅇㅋ’는 케이카의 초성인 동시에 기분 좋은 웃음을 의미하는 상징으로, 즐겁고 유쾌한 자동차 이야기를 나누고자 하는 의지를 담았다.

이번에 새로 선보이는 코너는 ▷’나의 연수 아저씨’ ▷’차주님둘 그 차 왜 삼?’ 등 두 가지로, MZ를 비롯한 다양한 세대를 아우를 수 있는 자동차 예능 콘텐츠를 지향하고 있다.

먼저 ‘나의 연수 아저씨’는 초보 운전 호스트가 운전 고수 아저씨에게 운전 연수를 받으며 성장하는 모습을 담고 있다. 걸그룹 리센느의 리더 원이가 초보 운전 호스트로, 코미디언 이선민과 유영우가 운전 고수 아저씨로 각각 출연해 숙련된 운전자로의 성장 과정을 보여줄 예정이다.

‘차주님둘 그 차 왜 삼?’은 각기 다른 차량을 보유한 차주 2명이 진행자 각 1명과 한 팀이 되어 자신이 보유한 차량의 강점을 어필하며 토론 대결을 벌이는 콘텐츠다. 매주 금요일 오후 8시에 새로운 에피소드를 선보인다.

정인국 K카 사장은 “자동차에 대한 다양한 이야기를 담기 위해 시작한 ‘스튜디오ㅋㅇㅋ’가 출범 6개월 만에 자동차 분야의 커뮤니티 역할을 하는 인기 채널로 자리를 잡아가고 있다”며 “가을을 맞아 새롭게 선보이는 콘텐츠를 통해 고객들과의 소통을 더욱 확대하며 공감대를 만들어가는 채널이 될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

한편, 스튜디오ㅋㅇㅋ는 약 6개월의 여정을 거치면서 구독자수 2만7000명, 누적 조회수 3917만회, 누적 시청시간 64만시간을 각각 돌파했다.