[헤럴드경제=장연주 기자] 홍콩의 고급 레스토랑에서 식사한 한 남성이 8만홍콩달러(약 1430만원) 계산서를 남기고 사라지는 ‘먹튀’ 사건이 발생했다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 여성 A씨(31)는 지난 달 30일(현지시간) 한 남성과 홍콩의 고급 식당에 방문했다가 ‘먹튀 피해’를 봤다.

A씨는 텔레그램을 통해 만난 남성 B씨와 함께 고급 식당에 갔다. 자신을 변호사라고 소개한 남성은 식사가 거의 끝날 무렵 “잠깐 화장실에 다녀오겠다”고 말했다.

하지만 화장실에 간다던 남성은 A씨 테이블로 다시 돌아오지 않았다. 결국 A씨는 친구의 도움을 받아 8만홍콩달러가 넘는 음식값을 계산한 뒤 경찰에 남성을 신고했다.

현지 경찰은 사기 혐의로 남성에 대해 수사중이다. 다만, 아직까지 관련 인물은 체포되지 않은 상태다.

이 사건은 홍콩 사회에서 큰 논란을 야기했다. 대다수 누리꾼은 피해 여성을 안타까워했지만, 일각에서는 첫 만남에 고액 만찬을 즐긴 것이 문제 아니냐는 반응도 나왔다.

한편, 일부 온라인 커뮤니티에는 실제 계산서로 보이는 영수증이 공유되기도 했다. 이 영수증을 보면 A씨 등은 최고급 코스 요리인 ‘극품예연’(極品譽宴)을 주문했다. 이 코스는 1인당 2388홍콩달러(약 42만원)로, 고급 제비집 수프와 남아프리카 전복 요리 등을 포함한 9개 요리로 구성돼 있다.

또 반값을 높인 건 음식이 아닌 술이었다. 계산서에는 프랑스 샴페인 명가 크루그의 최고급 라인 ‘Clos’ 샴페인이 포함돼 있었는데, 한병 가격이 무려 7만1800홍콩달러(약 1283만원)에 달한다.