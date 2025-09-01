주담대도 7월 증가폭도 4.5조→3.7조 인터넷전문은행들, 이달 들어 대출금리 인하

[헤럴드경제=유혜림 기자] 지난달 주요 은행 가계대출이 4조원 가까이 증가한 것으로 집계됐다. 전월보다 증가폭도 감소했다.

1일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 8월 말 가계대출 잔액은 762조8985억원으로, 7월 말보다 3조9251억원 늘었다.

월간 가계대출 증가폭은 지난 6월 6조7536억원을 나타내다 6·27 대출 규제 이후인 7월 4조1386억원으로 줄었다. 이어 8월에도 2000억원 가량 더 줄었다.

가계대출 종류별로 주택담보대출(전세자금대출 포함) 잔액은 607조6714억원으로 7월 말보다 3조7012억원 늘었다.

8월 주택담보대출 증가폭도 7월(4조5452억원)보다 줄었다. 신용대출의 경우 7월 말 103조9687억원에서 8월 말 104조790억원으로 한 달 동안 1103억원 늘었다.

같은 기간 5대 은행 정기예금은 944조8600억원에서 954조7319억원으로 9조8719억원 증가했다.

대기성 자금인 요구불예금 잔액은 639조1914억원에서 643조784억원으로 4조5170억원 늘었다.

한편, 인터넷전문은행들은 이달 들어 가계대출 금리를 일제히 낮추고 있다.

카카오뱅크는 이날 주택담보대출, 전월세보증금대출, 신용대출 등 가계대출 가산금리를 최대 0.30%포인트(p) 내렸다.

구체적으로 주담대 5년 변동금리 상품과 전월세보증금 대출 금리를 0.20%p 인하했다.

신용대출과 마이너스통장 대출 금리도 최저 금리 기준으로 0.30%p씩 낮아졌다.

카카오뱅크 관계자는 금리 인하 배경에 대해 "실수요자 이자 부담을 덜어드리고자 금리를 조정했다"며 "철저한 가계대출 관리 기조를 이어가는 동시에 실수요자 중심의 자금 공급을 지속하겠다"고 밝혔다.

케이뱅크도 이날 아파트담보대출과 전세대출 금리를 최대 0.33%p 내렸다.