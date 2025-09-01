[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] BNK금융그룹은 1일 부산은행과 경남은행을 통해 추석을 앞두고 지역 중소기업 및 소상공인을 위해 총 1조6000억 원 규모의 ‘BNK 2025년 추석특별대출’을 지원한다고 밝혔다.

이번 추석특별대출은 경기 부진, 유동성 부족, 매출 감소 등으로 사업경영에 어려움을 겪고 있는 지역 내 중소기업들의 자금난 해소와 지역경제 활성화를 위한 것이다.

특별대출은 다음 달 31일까지 약 2개월간 진행되며 지원규모는 은행별로 8000억원(신규대출 4000억원, 기한연기 4000억원) 씩 총 1조6000억 원이다.

주요 지원대상은 ▷장기거래 중소기업 ▷지역 창업기업 ▷기술력 우수 중소기업 ▷지역 일자리 창출기업 ▷지자체 전략산업 영위 중소기업 ▷성실상환기업 등이다.

업체별 지원 한도는 최대 30억 원이며 지역 중소기업의 금융비용 절감을 위해 최고 1.0%p 금리감면도 제공할 방침이다.

자세한 사항은 부산은행과 경남은행 전 영업점 및 고객센터를 통해 확인할 수 있다.