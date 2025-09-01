‘부동산 투기 의혹’ 이억원 금융위원장 후보 비판 해외 파견 앞두고 강남 노후 재건축 아파트 매입 실거주 없이 시세 차익만…현 시세 50억원 달해

[헤럴드경제=김진 기자] 김재섭 국민의힘 의원이 이억원 금융위원장 후보자의 ‘부동산 투기 의혹’과 관련해 1일 “서민들에게는 대출조차 막으면서, 정작 금융위원장 후보자는 재건축 투자로 수십억 원의 자산을 불려 왔다”며 “강남 부동산으로 큰 재미를 본 후보자가 과연 집값 안정에 진정한 의지를 갖고 정책을 펼 수 있겠는가”라고 비판했다.

국회 정무위원회 소속인 김재섭 의원실이 금융위 등으로부터 제출받은 인사청문 요청자료에 따르면 이 후보자는 지난 2005년과 2013년 두 차례 해외 파견에 앞서 강남 노후 재건축 아파트를 매입했고, 현재 그 가치가 50억원에 달하는 것으로 나타났다.

이 후보자는 2005년 미국투자공사 파견 직전 강남 개포주공 3단지(35.87㎡)를 3억5000만원에 매입했으나 실거주 없이 보유하다 2013년 제네바 유엔대표부 파견을 앞두고 5억4500만원에 매각해 약 2억원대의 차익을 남겼다. 같은 시기 이 후보자는 개포주공 1단지(58.08㎡)를 8억5000만원에 새로 매입했다.

해당 아파트는 현재 ‘디에이치 퍼스티어 아이파크’로 재건축돼 시세가 약 47억~50억원에 달한다. 이 후보자는 대치동, 도곡동 전세나 용인 수지 아파트에 실제 거주했다. 강남 노후 재건축 아파트는 전적으로 ‘투자용’이었다는 지적이 나오는 배경이다.

김 의원은 “얼마 전 논란이 됐던 구윤철 장관의 50억 강남 아파트와 똑같은 단지가 이 후보자의 아파트”라며 “공직 후보자들이 반복적으로 강남 재건축 투기 의혹에 연루되는 것은 국민 눈높이에서 도저히 납득할 수 없는 일”이라고 지적했다.

이어 “이 후보자는 두 차례 해외 근무 직전 모두 강남 재건축 아파트를 사들였는데 이는 실거주 목적이 아닌 전형적인 투기 행태”라며 “흔히 말하는‘몸테크’조차 없이 서민과 동떨어진 방식으로 수십억 원대 시세차익을 얻은 것은 국민 주거 현실과 괴리된 행태이며 공직자로서 심각한 윤리적 문제를 드러낸 것”이라고 했다.