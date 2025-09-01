오는 24일 청담동 더 라움 갤럭시디지털·애니모카 브랜즈 참여

[헤럴드경제=유동현 기자] 디지털 자산 커스터디사 비댁스(BDACS)는 오는 24일 서울 청담동 더 라움에서 ‘스트라디바리우스와 갈리아노의 만남(Stradivarius Meets Gagliano in Seoul)’을 개최한다고 1일 밝혔다.

행사는 나스닥 상장 디지털 자산 인프라 기업인 갤럭시디지털과 글로벌 웹3.0 기업 애니모카 브랜즈가 함께 참여한다.

행사는 클래식 공연과 패널 토론을 결합한 프로그램으로 구성된다. 이번 공연에서는 윤해원과 김래은 바이올리니스트가 참여해 스트라디바리우스와 갈리아노 명기로 협연하며 파가니니의 대표작인 ‘카프리스 제24번’을 연주한다.

세계 최고의 현악기 제작자 안토니오 스트라디바리가 1708년에 제작한 걸작 바이올린 ‘스트라디바리우스-엠프레스 카테리나(Empress Caterina)’와 1735년 제작된 니콜라우스 갈리아노(Nicolaus Gagliano) 바이올린이 함께 무대에 오른다.

공연 후 패널 토론에는 비댁스 공동창업자인 김탁종 최고전략책임자(CSO), ‘스트라디바리우스’ 소유자이자 애니모카 브랜즈 공동창업자 얏 시우 회장, 제이슨 어반 갤럭시 글로벌 트레이딩 책임자가 참여해 실물자산 토큰화와 블록체인 기반 금융 혁신에 대해 논의한다.