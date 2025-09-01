[헤럴드경제=신주희 기자] 미래에셋자산운용은 기존 공식 홈페이지와 TIGER ETF 홈페이지를 통합 개편했다고 1일 밝혔다.

이번 개편으로 ‘미래에셋자산운용 홈페이지’와 ETF 전용 ‘TIGER ETF 홈페이지’로 분리 운영되던 기존 홈페이지는 통합 도메인으로 운영된다. 상단 우측의 ‘미래에셋자산운용’과 ‘TIGER ETF’ 탭을 선택하면 해당 페이지로 이동 가능하다.

신규 홈페이지 메인 화면에는 ‘AI 어시스턴트’를 도입했다. 이는 사용자가 입력한 키워드를 AI가 분석해 관련 상품과 콘텐츠, 뉴스 등을 제공하는 맞춤형 검색 서비스다. 예를 들어 ‘미국’이라는 키워드를 입력하면 ‘TIGER 미국나스닥100(133690)’, ‘TIGER 미국S&P500(360750)’, ‘TIGER 미국테크TOP10 INDXX(381170)’ 등의 상품 정보와 다양한 콘텐츠를 확인할 수 있다. 이를 통해 투자자들은 정확한 키워드를 입력하지 않아도 손쉽게 풍부한 투자 정보를 접할 수 있을 것으로 기대된다.

또한 홈페이지를 처음 방문하는 투자자도 편리하게 정보를 파악할 수 있도록 사용자 친화적인 디자인을 접목했다. 글로벌 자산운용사들의 트렌드에 발맞춰 과도한 디자인이나 컬러 등 불필요한 요소를 제거하고, 상품과 투자 테마를 직관적으로 배치했다. 메인 페이지에서 ‘주목해야 할 상품’, ‘투자 포커스’ 등을 한 눈에 볼 수 있어 더욱 효율적인 정보 탐색이 가능할 것으로 예상된다.

미래에셋자산운용은 이번 홈페이지 개편을 기념해 다양한 고객 이벤트를 진행한다. 이달 1일부터 다음달 15일까지 신규 회원 및 기존 가입 고객 1000명에게는 추첨을 통해 ‘TIGER ETF 가을 피크닉 굿즈 세트’를 증정한다. 또한 새롭게 도입된 ‘AI 어시스턴트’ 검색창 및 TIGER ETF 굿즈 사용 후기 이벤트도 함께 진행된다. 자세한 내용은 신규 홈페이지에서 확인 가능하다.

이승원 미래에셋자산운용 디지털플랫폼본부장은 “이번 홈페이지 통합 개편은 투자자 경험을 한 단계 업그레이드하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 디지털 혁신을 통해 고객들이 미래에셋과 함께 새로운 차원의 투자 경험을 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.