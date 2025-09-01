23·24일 오후 2시 신청사 대강당서 ‘인문학의 눈’을 주제로 열려 … 회차별 300여 명씩 선착순 모집

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구(구청장 박일하)가 오는 9월 23일과 24일 오후 2시 신청사 4층 대강당에서 ‘인문학의 눈’을 주제로 공개 특강을 개최한다.

동작구형 평생학습 브랜드인 ‘동작구민대학’에서 주관하는 이번 특강은 고전과 역사적 시각을 바탕으로 구민들에게 깊이 있는 인문학적 통찰의 기회를 제공하고자 기획됐다.

특강은 이틀간 회차별 300여 명씩, 총 600여 명의 구민과 관내 직장인 등을 대상으로 진행된다.

첫날인 23일에는 MBC 공채 개그맨 출신인 고명환 작가가 ‘나 자신이 브랜드가 되어라’를 주제로 강연에 나선다. 고 작가는 고전 인문학에 기반한 자기 계발 강연과 집필 활동으로 주목받고 있으며, 2024년에는 교보문고 ‘올해의 작가상’을 수상하기도 했다.

둘째 날인 24일에는 베스트셀러 ‘무궁화 꽃이 피었습니다’, ‘고구려’ 등으로 유명한 김진명 소설가가 연단에서 ‘인생, 어떤 힘을 기를 것인가’에 대한 이야기를 들려준다. 김 작가는 우리 사회와 역사를 바라보는 날카로운 시각과 통찰력 있는 화법으로 독자와 청중들에게 큰 울림을 주고 있다.

회차별 강연이 끝난 후에는 질의응답 시간을 마련해 청중과의 소통을 강화할 예정이다.

참가 신청은 동작구민 누구나 구청 누리집 통합예약시스템(동작구민대학)을 통해 선착순으로 할 수 있다.수강료는 무료이며, 자세한 사항은 동작구청 교육정책과로 문의하면 된다.

박일하 동작구청장은 “이번 인문학 특강이 자기 삶을 성찰하고 미래를 설계하는 소중한 밑거름이 되길 바란다”며 “앞으로도 동작구민대학을 통해 수준 높은 평생학습 기회를 지속적으로 제공해 나가겠다”고 말했다.