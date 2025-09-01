[헤럴드경제=장연주 기자] 제주 성산일출봉 해안가에서 스노클링을 하다 사망한 60대 남성이 김현대 전 한겨레신문사 사장인 것으로 드러났다.

1일 제주소방안전본부와 제주해경에 따르면, 전날 오후 2시쯤 제주 서귀포시 성산읍 성산일출봉 아래 해안가에서 스노클링 하던 60대 남성이 물에 빠져 의식을 잃었다는 신고가 119에 접수됐다.

이 남성은 신고를 받고 출동한 119구조대와 해경에 의해 심폐소생술(CPR)을 받으며 해경 헬기를 타고 인근 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.

이들 일행은 이날 오전 11시30분쯤부터 스노클링을 하기 위해 입수한 것으로 전해졌다.

이 남성은 한겨레신문 창간 멤버로 입사해 30년 넘게 언론인으로 활동한 김현대(65) 전 한겨레신문사 사장인 것으로 파악됐다.

1960년 대구에서 태어난 고인은 서울대 사회학과를 졸업한 뒤, 1987년 한겨레 창간사무국에서 근무하면서 언론인의 길을 걸었다. 경제부·사회부 등 소속으로 취재현장을 누비다 법조팀장, 미디어사업단장, 전략기획실장, 출판국장 등을 거쳐 2020년 3월 대표이사 사장으로 취임했다.

고인은 별세 나흘 전인 지난 달 27일 보도된 영남일보와의 인터뷰에서 “(서울대 재학시절) 친구들은 공장에 가고 감방에 가고 주도적으로 사회에 참여했는데, 나는 용기를 내지 못하고, 형편도 허락되지 않아 늘 망설이기만 했다”며 “‘새신문 창간 사무국’과 인연이 닿은 것은 현실적인 타협책이었다”고 회고한 바 있다.

한편, 김 전 사장은 2023년 한겨레를 퇴임한 뒤 서귀포로 이주해 감귤농사를 지었다. 올 2월에는 공익재단 한국사회가치연대기금 이사장으로 취임했다.

유족으로는 부인 박미영씨와 딸 태은·아들 시원씨가 있다.