[헤럴드경제=김보영 기자] 엄지손가락 길이가 길수록 뇌 크기도 크다는 연구결과가 나왔다.

26일(현지시간) 영국 BBC 등에 따르면 최근 영국 레딩대와 더럼대 공동 연구팀은 화석과 현생 동물을 포함한 94종의 영장류를 연구한 결과 긴 엄지손가락을 가진 종이 더 큰 뇌를 가지고 있다는 것을 발견했다.

연구팀은 고대 인류 5종을 비롯해 침팬지, 고릴라, 오랑우탄, 여우원숭이, 마모셋, 비비원숭이 등을 조사했다. 엄지손가락 뼈 길이를 다른 손가락과 비교해 ‘엄지 길이 지수’를 산출하고, 각 종의 두개강 용적이나 뇌 무게 자료를 활용해 뇌 크기를 계산했다.

그 결과 작은 물체를 정교하게 집는 데 도움이 되는 긴 엄지손가락을 가진 종이 일관되게 더 큰 뇌를 가지고 있다는 것이 확인됐다. 인간 데이터를 제외했을 때에도 엄지손가락 길이와 뇌 크기 사이의 연관성은 그대로 유지됐다.

이 연구는 원숭이에서 인간에 이르기까지 전체 영장류 계통에서 수동 능숙성(손의 숙련성)과 뇌의 진화가 연결돼 있다는 직접적인 증거를 밝혀낸 최초 사례로 평가된다.

주저자인 조안나 베이커 박사는 “우리는 이제 우리의 두뇌와 손가락이 따로따로 진화하지 않았다는 걸 알 수 있게 됐다”며 “우리 조상들이 물건을 집어 들고 다루는 데 능숙해지면서, 뇌는 이러한 새로운 기술을 다룰 수 있도록 성장해야 했다”고 말했다. 이어 “이러한 능력은 수백만 년에 걸친 뇌 진화를 통해 정교하게 조정됐다”고 덧붙였다.

연구진은 긴 엄지를 가진 개체가 도구를 더 잘 다루고 효율적으로 행동할 수 있어 생존에 유리했을 것으로 해석했다.

베이커 박사는 “지능이 높아진 영장류나 인간은 행동 계획을 세우고, 손으로 무엇을 할지 생각하며, ‘이 방식이 더 효율적이구나’라는 것을 깨닫는 진화적 과정을 거쳤을 것”이라고 말했다.

연구진은 엄지 길이가 운동·조정 기능과 관련된 소뇌와 연결될 것으로 예상했으나, 실제로는 인지와 의식을 담당하는 대뇌피질과 밀접한 연관이 있었다.

대뇌피질은 인간 뇌의 절반가량을 차지하는 영역으로 감각 정보 처리, 운동 조절, 고차원적 인지 기능을 담당한다. 이는 단순한 손의 움직임을 넘어, 정교한 조작 능력이 인지적 진화와도 직결되어 있음을 시사한다.

다만 연구팀은 뇌 크기가 반드시 지능을 의미하지는 않는다고 선을 그었다. 베이커 박사는 “큰 뇌가 곧 높은 지능을 뜻하지 않는다”며 “특정 뇌 영역이 발달하면서 행동, 인지, 운동 조절 등 다양한 기능이 확장될 수 있다”고 말했다.

예컨대 인간은 영장류 중 가장 긴 엄지손가락과 큰 뇌를 가지고 있지만 정교한 손기술을 익히는 속도는 상대적으로 느린 편이다. 대개 생후 5개월이 지나야 물건을 잡을 수 있으며, 포크와 나이프 사용 신발 끈 묶기 등의 기술은 5~6세에 이르러야 습득한다. 반면 다른 영장류는 생후 수개월 만에 이미 성체 수준의 손재주를 갖추며, 번식을 시작하기도 한다.

연구진은 “엄지손가락과 뇌의 크기의 상관관계는 영장류 전반에 걸쳐 나타나는 공통된 특징”이라면서도 “인간의 경우 그 발달 양상이 독특해, 인간만의 진화적 경로를 보여주는 동시에 다른 영장류와 인간을 구분 짓는 행심적인 요인이 될 수 있다”고 말했다.

이 연구는 국제학술지 ‘커뮤니케이션스 바이올로지(Communications Biology)‘에 게재됐다.