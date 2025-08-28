[헤럴드경제=장연주 기자] 중국의 한 기업이 초과근무를 한 직원을 칭찬하면서 다른 직원들도 본받으라고 공지를 올렸다가 여론의 뭇매를 맞았다. 랭킹 1위를 기록한 직원은 한달에 무려 160시간 가량 초과근무를 했으며, 평균 11시12분에 퇴근한 것으로 드러났다.

28일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 지난 6일 상하이에 있는 전자상거래 회사 이사이(Yisai)는 지난 달 초과 근무시간이 가장 많았던 직원 15명을 공개했다.

가장 오랜시간 근무한 직원 1위는 무려 한달에 159.96시간의 초과근무를 했으며, 평균 퇴근시간은 오후 11시12분이었다.

또 랭킹 15위를 기록한 직원도 한달 간 총 68.41시간이나 초과근무를 했고, 평균 퇴근시간은 오후 8시 56분인 것으로 나타났다.

회사 측은 “매우 책임감 있게 직무에 임하고, 회사에 기여를 한 직원들이 있었다”며 “이들이 우리 모두의 본보기”라고 초과근무한 직원들을 치켜 세웠다.

이어 “회사가 직원들에게 초과 근무를 강요하지는 않으며, 직원들이 때때로 자발적으로 초과근무를 한다”며 “회사가 초과근무를 지시하면 직원들은 수당을 받을 수 있지만, 자발적으로 초과 근무를 하는 경우에는 초과 근무 수당이 없다”고 덧붙였다.

이 회사의 공지된 근무시간은 오전 8시30분부터 오후 5시30분까지다.

이에 대해 베이징 톈치쥔타이 법률사무소의 궈정 변호사는 “중국 노동법에 따르면, 원칙적으로 고용주는 하루에 직원에게 1시간 이상 초과근무를 요구해서는 안된다”고 밝혔다.

뿐만 아니라 특별한 상황이라고 해도 하루에 3시간을 넘길 수 없고, 한달 간 누적 초과근무 시간은 36시간을 초과할 수 없도록 규정돼 있다고 SCMP는 전했다.

이 같은 공지에 중국 누리꾼들은 “이것이 중국 노동시장의 현실이다”, “수당도 안받고 자발적으로 초과근무 하려는 직원이 얼마나 있을까. 황당하다” 등의 반응을 보였다.