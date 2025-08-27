호남대 고창북고 공자학당, 국제교류수업학교 참여

동북사범대학 인문학원 방문 교류수업

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 호남대학교 공자아카데미 부설 고창북고등학교 공자학당 학생들이 25일부터 30일까지 전북도교육청 국제교류수업학교 프로그램의 일환으로 중국 장춘11고등학교와 동북사범대학 인문학원을 방문해 뜻깊은 국제교류 수업을 진행했다.

이번 방문은 그동안 온라인 수업을 통해 나누었던 이야기들을 바탕으로 현지 친구들을 직접 만나 심도 있는 교류 수업을 이어갈 수 있는 기회를 제공했다.

학생들은 중국 친구들과 다양한 주제를 두고 토론하며 서로의 문화를 이해하고 글로벌 시민으로서의 역량을 키웠다. 특히 발해 상경용천부유적지를 방문해 역사를 집중적으로 탐구하며 한국과 중국의 역사적 연관성을 살펴보는 시간을 가졌다.

이번 국제교류수업학교 프로그램은 단순한 해외 방문을 넘어, 역사와 문화를 배우고 이해하는 소중한 경험을 학생들에게 제공했다.

앞으로도 호남대학교 공자아카데미 부설 고창북고등학교 공자학당은 다양한 국제교류 프로그램을 통해 학생들이 글로벌 리더로 성장할 수 있도록 적극 지원할 계획이다.