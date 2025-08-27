BNK금융, 카자흐 최대 도시 알마티에 은행법인 설립 키르키스스탄, 라오스 등도 방문, 글로벌 행보이어가

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] BNK금융그룹이 카자흐스탄 최대 도시 알마티에 은행 본점을 개소하며 글로벌 금융네트워크 구축에 속도를 내고 있다. 현지 은행 본점이 자리잡은 알마티는 많은 금융 관련 기업들이 자리 잡고 있고 카자흐스탄은 물론 중앙아시아에서 가장 높은 경제적 위상을 가진 도시인 만큼 향후 키르기스스탄, 우즈베키스탄 등 중앙아시아를 아우르는 글로벌 네트워크 구축을 위한 최적지라는 평가가 나온다.

BNK금융그룹은 26일 카자흐스탄 알마티에서 카자흐스탄 은행법인(BNK Commercial Bank) 개소식을 가졌다. BNK금융 카자흐스탄 은행법인은 2018년 진출한 BNK캐피탈이 전환된 것으로 해외 소액 금융시장에 진출한 국내 금융사가 현지 금융당국으로부터 은행업 전환 인가를 받은 첫 사례다. BNK캐피탈은 지난 2018년 카자흐스탄 소액 금융시장에 진출해 양호한 영업성과와 현지 경험을 축적했으며 이를 기반으로 지난해부터 현지법인의 은행업 전환을 적극 추진해 왔다.

이날 개소식 행사에는 BNK금융그룹 빈대인 회장과 BNK부산은행 방성빈 행장, BNK캐피탈 김성주 대표 등이 참석했고, 카자흐스탄에서는 마지나 아빌카시모바 금융감독원장, 비탈리 뚜투시킨 중앙은행 부총재 등 50여명의 현지 정부, 공공기관, 재계 관계자들이 참석했다.

BNK금융은 카자흐스탄 은행 법인을 ‘디지털 기반의 중소기업 특화 전문 은행’으로 육성한다는 비전을 제시하고 현지 맞춤형 디지털 금융 플랫폼과 신속한 기업금융 지원 체계를 구축하고 단계별 맞춤 금융 솔루션을 제공할 계획이다. 디지털 채널 중심 운영체계와 중소기업 금융지원 특화 모델을 앞세워 현지 경제구조와 고객 수요를 반영한 맞춤형 금융서비스를 제공함으로써 금융 포용성과 지속 가능한 수익 기반을 확보한다는 방침이다.

BNK금융 경영진들은 카자흐스탄 은행 개소식 이후에도 글로벌 현장 경영행보를 이어간다. 27일에는 키르기스스탄으로 이동해 이날 오전 BNK캐피탈 현지 법인을 방문한데 이어 오후에는 현지 중앙은행 총재와 면담을 갖고 금융현안을 논의하는 등 중앙아시아 금융 네트워크 강화에 나섰다.

뒤이어 이들은 라오스로 이동해 BNK캐피탈 라오스 법인의 영업 현황을 점검하고, 29일 부산은행과 라오스개발은행(LDB)간의 계절근로자 집금계좌 개설 사업에 관한 업무협약(MOU)도 체결할 예정으로 있는 등 중앙아시아에 이어 동남아 금융네트워크 구축도 본격화한다.

BNK금융은 카자흐스탄을 시작으로 향후 유사한 경제 구조를 가진 신흥국가로 해당 모델을 확산해 ‘현지화된 글로벌 금융 네트워크’를 구축할 예정이다. 이미 노하우는 충분하다는 평가다. BNK금융그룹 내 최대 계열사인 부산은행은 2012년 중국 칭다오 지점 개점을 시작으로 올해 기준 중국 난징, 베트남 호찌민에 지점을, 미얀마 양곤, 인도 뭄바이, 베트남 하노이 등에 사무소를 두고 있다.

비은행 계열사 중 최대 규모인 BNK캐피탈도 이번에 은행법인으로 전환한 카자흐스탄을 포함해 캄보디아, 미얀마, 라오스 리싱, 라오스 MFI(소액금융회사), 키르기스스탄 등 6개의 해외법인을 운영하며 농어업 자금대출, 물건 거래에 기반한 금융리스 등 현지화된 금융서비스를 제공하고 있다.

그 결과 미얀마 법인은 지난해 32억원이 넘는 순이익을 거둬 전년도 9억여원에 비해 3.5배에 가까운 성장세를 보였고 카자흐스탄 법인도 2배 넘게 당기순익이 증가하는 등 의미있는 성과를 거두고 있다. 2022년 설립한 키르기스스탄 법인도 흑자전환에 성공하며 자리를 잡아가는 모습이다.

BNK금융은 이 같은 성과를 바탕으로 글로벌 사업의 질적 전환과 수익성 중심의 사업 구조 고도화를 통해 그룹의 글로벌 부문 수익 비중을 점진적으로 확대하고 지속 가능한 해외수익 기반을 마련해 나갈 계획이다.

BNK금융 관계자는 “이번 해외 은행법인 설립은 단순한 해외 진출이 아닌, 글로벌 금융사업의 체질을 근본적으로 바꾸는 출발점”이라며 “디지털 기반의 현지 특화 은행모델을 통해 그룹 글로벌사업 지속 가능성과 수익성을 동시에 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.