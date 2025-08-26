성북구청 앞 수변활력거점 조성 완료...도심속에서 주민들이 휴식하고 다채로운 행사와 축제 즐길 수 있는 공간으로 거듭나

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구청 앞 성북천이 ‘수변활력거점 조성사업’을 통해 머물고 즐길 수 있는 도심 속 수변문화공간으로 거듭났다.

성북구는 2023년 서울시 공모사업에 선정된 ‘수변활력거점 조성사업’을 추진해 스탠드와 징검다리, 하천 진입 계단을 새롭게 설치하고 전반적인 정비를 완료했다고 26일 밝혔다.

이 사업으로 성북천은 기존보다 하폭이 넓어져 개방감을 더했으며, 여러 방향에서 접근할 수 있는 진입 계단이 더해져 주민들의 이용 편의성이 크게 높아졌다. 구청 앞에 마련된 스탠드와 징검다리는 산책이나 자전거 이용객들이 잠시 머물며 휴식을 취할 수 있는 공간으로 자리 잡았다.

특히 구청 앞 ‘바람마당’과 수변 공간이 연계되면서 사계절 내내 다양한 행사와 축제가 열릴 수 있는 기반도 마련됐다. 지난 8월 14일 광복 80주년을 맞아 열린 기념 문화제 “다시 찾은 빛으로, 성북의 밤 만세를 외치다”가 수변활력거점에서 성공적으로 개최되며 새로운 문화공간로서 가능성을 확인했다.

구는 앞으로도 성북천을 배경으로 한 각종 행사와 현재 준비 중인 ‘성북별빛마당(미디어파사드)’을 통해 성북천을 대표적인 문화예술 공간으로 발전시킬 계획이다.

야간 조명 시설도 새롭게 설치돼 한층 감성적인 분위기를 더했다. 이에 따라 저녁 시간대에도 주민들의 발걸음이 늘고 있다. 성북천은 이미 봄철 벚꽃명소로도 인기가 높아 앞으로 사계절 내내 도심 속 힐링 명소로 자리매김할 것으로 기대된다. 주민들이 산책과 휴식을 즐기던 공간이 이제는 머물며 문화를 향유하는 수변 감성 공간으로 거듭난 셈이다.

이승로 성북구청장은 “성북천이 단순한 산책로를 넘어, 구민 모두가 일상 속에서 문화를 즐기고 교류할 수 있는 공간으로 재탄생했다”며 “앞으로도 주민들이 더 행복하고 풍요로운 삶을 누릴 수 있도록 수변공간을 적극적으로 활용하고 가꿔 나가겠다”고 말했다.