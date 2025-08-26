입 꾹 닫은 김건희…27일 특검 재소환 특검, 김건희 29일 구속기소 방침 가닥 권성동 등 관련자 줄소환, 혐의 다지기

[헤럴드경제=이용경·김아린 기자] 김건희 여사와 관련한 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 이르면 오는 29일 김 여사를 구속기소할 방침을 세운 가운데 주요 의혹 관련자들을 연이어 소환하는 등 막판 혐의 다지기에 총력을 기울이고 있다.

입 꾹 닫은 김건희…특검 “27일 재소환”

특검은 전날 오전 10시10분부터 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 사무실에 김 여사를 불러 조사했다. 이날은 김 여사가 지난 12일 구속된 이후 네 번째 소환 조사였다.

이날 조사는 오후 3시45분께 마무리됐고 김 여사는 오후 4시15분부터 4시40분까지 조서 열람을 한 뒤 특검 사무실을 떠났다.

특검은 김 여사를 상대로 지난 21일 진행하다 그쳤던 ‘건진법사·통일교 청탁 의혹’에 관한 조사를 끝마쳤다고 한다. 특검은 조사 종료 이후 김 여사에게 오는 27일 오전 10시에 한 번 더 출석하라고 통보했다.

앞서 김 여사는 구속된 이후로 14·18·21일에도 특검에 연달아 소환되며 ‘명태균 공천개입 의혹’과 ‘도이치모터스 주가조작 의혹’, ‘건진법사·통일교 청탁 의혹’에 관해 조사를 받았다. 하지만 특검은 이날까지 이어진 조사에서 김 여사가 대부분 진술거부권을 행사해 의미 있는 답을 얻지 못했다고 한다.

특검, 김건희 29일 구속기소 방침 가닥

특검은 김 여사의 구속할 수 있는 데드라인이 오는 31일인 만큼 27일 한 차례 더 소환 조사를 한 이후 재판에 넘길 방침이다. 특검은 우선 김 여사에 대한 기소 시점을 오는 29일로 잡고 있다고 밝혔다.

김 여사는 건진법사 전성배 씨를 통해 통일교 측으로부터 고가의 목걸이 등과 함께 교단 현안 청탁을 받은 혐의(특정범죄가중법상 알선수재)를 받는다. 남편인 윤석열 전 대통령과는 2022년 대선 당시 브로커 명씨로부터 58차례에 걸쳐 여론조사 결과를 무상으로 받은 대가로 같은 해 국회의원 보궐선거에서 김영선 전 국민의힘 의원이 공천받도록 영향력을 행사한 혐의(정치자금법 위반)도 받는다. 이 밖에 2009~2012년 발생한 도이치모터스 주가조작 사건에서는 돈을 대는 ‘전주(錢主)’로 가담한 혐의(자본시장법 위반) 등도 있다.

특검은 김 여사를 이 같은 혐의로 기소한 이후 특검법에 명시된 다른 의혹들에 관한 수사를 이어나갈 전망이다. 김 여사는 향후 특검 수사 결과에 따라서 추가 기소될 수 있다. 특히 특검은 공천개입 의혹과 관련해 여론조사 결과를 무상으로 제공받은 윤 전 대통령과 김 여사를 뇌물수수 혐의 공범으로 기소하는 방안까지 법리 검토하는 중이라고 파악됐다.

특검, 관련자 줄소환 혐의 다지기 총력

특검은 김 여사와 관련한 주요 의혹 관련자들에 대한 조사를 이어가며 혐의 입증을 위한 증거 확보에도 속도를 내고 있다.

특검은 전날 ‘건진법사·통일교 청탁 의혹’ 주 피의자인 전씨도 구속 이후 처음으로 불러 조사했다. 그는 2022년 4~8월 통일교 전 세계본부장인 윤모 씨로부터 교단 현안 청탁과 함께 다이아몬드 목걸이·샤넬 백 등을 받고 이를 김 여사에게 전달했다는 혐의를 받는다.

전씨는 그동안 검찰 조사를 받을 때도 윤씨로부터 청탁성 물품과 관련한 요구를 받은 적은 있으나 이를 김 여사에게 전달하지는 않았다고 주장했다. 이날 특검 조사에서도 전씨는 혐의를 부인했다고 한다. 특검은 그를 27일 오후 2시에 다시 불러 조사할 예정이다.

특검은 통일교 청탁 의혹과 맞닿아 있는 천심원장 겸 청심교회 대표 이모 씨와 효정글로벌통일재단 이사장 김모 씨도 전날 참고인으로 불러 ‘통일교-김 여사-국민의힘’으로 이어지는 유착 의혹을 추궁했다고 한다.

이 밖에도 특검은 오는 27일 오전 10시 권성동 국민의힘 의원을 피의자로 불러 조사한다. 권 의원은 2021~2024년 윤씨로부터 통일교 행사 지원을 요청받으며 불법 정치자금 1억원을 수수한 혐의 등을 받는다. 특검은 윤씨와 전씨가 2023년 3월 국민의힘 당대표 선거에서 권 의원을 밀기 위해 통일교인들을 대거 입당시켰다는 의혹도 수사하고 있다.