카카오모빌리티 ‘월 4900원·5900원’ 구독 상품 2종 27일 공식 출시 다양한 모빌리티 이용자, 자가용 이용자 맞춤형 혜택 강화 우버도 내달 초 월 4900원 구독 상품 선봬…요금 10% 크레딧 적립

[헤럴드경제=박세정·차민주 기자] 국내 모빌리티 시장이 본격적인 ‘구독 시대’를 열었다.

카카오, 우버 등 주요 사업자들이 월 4900원의 구독 상품을 잇따라 선보이고, 새로운 멤버십 서비스를 본격 개시한다.

택시 호출 플랫폼을 기반으로 서비스를 생태계를 확장하고, 더 나아가 ‘충성 고객’을 묶어 두는 새로운 먹거리가 될 것이라는 분석이다.

26일 모빌리티 업계에 따르면, 카카오와 우버가 월 4900원의 구독 상품을 연이어 정식 출시한다.

당장 오는 27일부터 출시되는 카카오모빌리티의 월간 구독 상품 ‘카카오 T 멤버스’는 월 4900원, 5900원 2종으로 선보인다. ‘다양한 모빌리티 이용자’와 ‘자가용 이용자’로 구분해 맞춤형 혜택을 제공하는 것이 핵심이다.

우선 월 4900원의 ‘이동 플러스’는 카카오 T 의 다양한 이동 서비스에 대해 할인쿠폰과 포인트 적립 중심의 실속형 혜택을 제공한다. 세부적으로 ▷블루파트너스∙부스터 이용료 100% 할인쿠폰 ▷바이크, 펫 5% 및 벤티, 블랙 이용시 3% 적립혜택 ▷렌터카∙레저티켓∙해외차량호출 등 여행 부문 매월 최대 2만원 상당의 할인쿠폰 지급 등의 내용을 담았다. 여러 모빌리티 서비스를 병행해서 사용하는 이용자들에게 실질적인 도움이 될 것으로 회사 측은 예상했다.

구독료 월 5900원인 ‘내 차 플러스’는 차량 소유자를 위한 구독 상품이다. 주차, 내비게이션, 대리운전 등 운전자 편의 증대와 차량 유지비 절감에 초점을 맞췄다. 주요 내용은 ▷주차권∙주차패스 등 주차 월 최대 1만원 할인 ▷야간∙주말 주차권 특가 ▷카카오내비 월 최대 3000P 적립 ▷사고시 렌터카 대차 등 대리 안심 혜택 등이다.

카카오모빌리티 관계자는 “카카오 T 멤버스는 일상에서의 이동과 차량 이용에 실질적인 혜택을 더하고 보다 편리하고 다양한 모빌리티 경험을 제공하기 위해 기획됐다”며 “월 구독 상품을 통해 자주 이용하는 서비스에 대한 맞춤 혜택을 누리시길 바란다”고 전했다.

카카오에 맞서 우버도 한국 시장에서 월 4900원의 구독 상품을 내놓고 추격을 노린다.

우버는 이날 롯데호텔 서울에서 열린 미디어 간담회에서 월 구독 상품 ‘우버 원’ 출시를 공식화했다. 일부 지역 베타 테스트를 거쳐 오는 9월 초 출시할 계획이다. 연간으로 구독할 경우 17% 할인된 4만9000원에 이용할 수 있다.

‘우버 원’ 회원은 우버 택시를 이용할 때마다 요금의 최대 10%를 크레딧으로 적립 받아 다음 승차 때 사용할 수 있는 점이 특징이다. 우버 택시 가맹 상품(우버 택시·스피드 호출·우버 블랙·일반 택시XL)은 10%, 일반 택시·모범 택시·그린 상품은 5%가 적립된다. ‘평점이 높은 기사님 우선 배차’와 같은 혜택도 누릴 수 있다. 이번 공식 출시를 기념해 신규 이용자에게 1개월 무료 체험 혜택도 제공한다.

송진우 우버 택시 코리아 총괄은 “승객에게 더 다양한 선택지를, 기사들에게 새 수익 창출 기회를 제공하는 서비스를 출시해 오는 하반기 한국 시장에서 한 단계 더 도약하겠다”고 말했다.

한편, 우버는 이날 ‘우버 청소년 자녀 계정(Uber teen accounts)’도 함께 출시했다. 이는 부모와 청소년의 계정을 연동한 서비스로, 청소년이 해당 계정을 통해 택시를 호출하면 부모가 우버 앱에서 자녀의 여정을 실시간 모니터링할 수 있다.