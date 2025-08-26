‘이름 각인’ 국산 골드파이브 수제 퍼터 ‘금속 거북선’·‘카우보이 마가 모자’ 증정

[헤럴드경제(워싱턴DC)=서영상 기자·문혜현 기자] “저기 (사인에 사용하는) 펜이 직접 대통령께서 가져오신 것인가? 두께가 굉장히 마음에 든다. 정말 멋지다.”

이재명 대통령이 25일(현지시간) 한미 정상회담 기념 서명식에서 방명록에 사인하자 도널드 트럼프 미국 대통령이 건넨 말이다. 트럼프 대통령은 이날 여러 차례 이 대통령의 서명펜에 관심을 보이며 “(다시) 가져갈 것이냐”고 묻자, 이 대통령은 즉석에서 흔쾌히 펜을 선물했다. 이 대통령은 “한국에서 만든 것”이라며 “대통령께서 하시는 아주 어려운 그 사인에 유용할 것”이라고 했다.

트럼프 대통령은 “사용하진 않겠지만 선물로 영광으로 소중하게 간직하겠다”면서 “가시기 전에 제가 대통령과 대표단에 선물을 드리겠다”고 했다.

이 대통령은 이날 펜 뿐 아니라 트럼프 대통령을 위한 선물을 여러 가지 준비했다. 대통령실에 따르면 이 대통령은 금속 거북선, 국산 골드파이브 수제 맞춤형 퍼터, ‘마가’(MAGA, 미국을 다시 위대하게) 카우보이모자 등이 있다.

대통령실 관계자는 금속 거북선과 관련해 “실제 조선업 종사자가 제작한 거북선으로 전통과 현대를 아우르는 우리 조선 기술의 우수성을 알리고자 했다”면서 “현대 중공업 오정철 명장이 제작했다”고 전했다.

이어 골프채를 두고 “트럼프 대통령 신장 등 체형에 맞게 한국에서 제작했다”면서 “미국의 45대, 47대 대통령 역임 차수와 트럼프 대통령 성함을 각인했다”고 했다.

이 대통령이 준비한 마가 모자는 빨강 모자가 트럼프 대통령, 흰색 모자는 멜라니아 여사용이다. 관계자는 “트럼프 대통령이 마가 모자를 애용하나 카우보이 마가 모자는 착용한 적이 없어 특별히 제작한 것”이라고 했다.

이 대통령이 트럼프 대통령에게 직접 건넨 펜과 관련해 대통령실 관계자는 “선물용으로 준비한 것은 아니지만, 이 대통령이 공식 행사 시 서명용으로 사용하기 위해 제작한 것”이라며 “두 달에 걸쳐 수공으로 제작한 펜 케이스에 서명하기 편한 심을 넣어 제작하였고, 펜 케이스에는 태극 문양과 봉황이 각인돼 있다”고 했다.

트럼프 대통령도 이 대통령과 참모진에게 선물을 나눠줬다. 이 대통령은 트럼프 대통령에게 펜을 주면서 “받고 싶은 선물이 있다”며 트럼프 대통령의 피습 사진이 실린 사진첩을 언급했는데, 이후 트럼프 대통령이 이를 이 대통령에게 선물로 줬다.

트럼프 대통령은 아울러 ‘당신은 위대한 지도자다. 한국은 당신과 함께 더 높은 곳에서 놀라운 미래를 갖게 될 것이다. 난 언제나 당신과 함께 있다’는 메시지를 직접 써서 이 대통령에게 선물했다. 이어 트럼프 대통령은 오찬을 겸한 확대 회담을 마친 뒤 참석자들을 ‘기프트 룸’으로 안내해 마음에 드는 선물을 고르도록 권했고 마가 모자와 골프공, 셔츠용 핀 등에 직접 사인을 해줬다고 한다. 자신의 기념 동전도 모두에게 나눴다.

강유정 대통령실 대변인은 워싱턴DC 프레스센터 브리핑에서 “긴 선물 증정 시간이 있었다”며 “오늘 회담은 시종일관 화기애애한 분위기에서 진행됐고 양 정상이 서로에 대한 호감과 신뢰를 쌓는 시간이었다”고 전했다.