정상회담 직전 “韓, 교회 압수수색·미군기지 정보 수집” 李대통령 “특검 조사 중…미군 아닌 한국군 확인” 해명

[헤럴드경제(워싱턴DC)=서영상 기자·신대원 기자] 이재명 대통령과 도널드 트럼프 대통령이 25일(현지시간) 백악관에서 가진 첫 한미정상회담이 순조롭게 마무리됐지만 출발은 아슬아슬했다.

트럼프 대통령이 회담을 2시간30분가량 앞둔 시점 돌연 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “한국에서 무슨 일이 일어나고 있는가. 숙청 또는 혁명같이 보인다”며 “우리는 이를 수용할 수 없고 거기서 사업할 수가 없다”는 내용의 글을 올렸다.

이 대통령과 백악관에서 만날 예정이라며 이에 대해 문제를 제기하겠다고 예고하기도 했다.

트럼프 대통령은 한미정상회담 직전 행정명령 서명 자리에서도 “지난 며칠간 한국 정부가 교회에 대한 압수수색을 하고 우리 군기지에서 정보를 수집했다고 들었다”고 지적한 뒤 이 대통령이 오면 알아보겠다고 말하기도 했다.

내란특검이 한국 공군과 주한미군이 같이 이용하는 경기 평택 오산기지를 압수수색하고, 해병특검이 기독교계 원로 목사인 김장환 극동방송 이사장과 이영훈 여의도순복음교회 담임목사 자택과 교회 등을 압수수색한 것을 언급한 것으로 풀이됐다.

이를 두고 민감한 현안들을 다루게 될 정상회담을 앞두고 트럼프 대통령이 SNS를 활용해 특유의 압박전술을 펼친 것 아니냐는 우려가 제기됐다.

대통령실도 한때 트럼프 대통령의 공식계정인지 진위 파악이 필요하다며 당혹감을 감추지 못하는 모습을 보이기도 했다.

상황은 트럼프 대통령이 직접 정리하면서 사실상 해프닝으로 마무리됐다.

트럼프 대통령은 한미정상회담 이후 기자들과 질의응답 과정에서 “교회 압수수색이 있었다고 들었는데 사실이라면 유감”이라며 이 대통령에게 설명을 요청했다.

이에 이 대통령은 “국회가 임명하는 특검에 의해 사실조사가 진행 중”이라며 “검사가 하는 일은 팩트 체크로 미군을 직접 수사한 게 아니고 그 부대 안의 한국군 통제 시스템을 확인한 것 같다”고 설명했다.

그러자 트럼프 대통령이 “오해라고 생각한다”면서 “교회 압수수색에 관한 소문이 있었는데 오해라고 확신한다”며 자신의 SNS에 올린 글이 오해에서 비롯된 것이었다고 수습하면서 일단락됐다.