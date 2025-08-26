“美 2차대전 때 하루에 1척 건조” “오늘날 미국, 선박 건조 안해 큰일” “韓조선소, 미국으로 올 것…美서 생산” “韓, 日과 알래스카 LNG에 합작투자”

[헤럴드경제=김수한 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 25일(현지시간) 이재명 대통령과 정상회담에서 한국과의 조선분야 협력에 대해 기대감을 드러냈다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 가진 회담에서 “우리는 일부 선박을 (한국과) 계약하는 것을 생각하고 있다”고 운을 뗀 뒤 “한국은 선박을 매우 잘 만든다”고 말했다.

그는 “한국은 또 우리가 다시 선박을 건조하는 과정을 시작할 수 있도록 일부 조선소를 가지고 미국으로 오는 것에 대해 생각하고 있다”며 한국 조선업계의 대미 투자를 희망했다.

그러면서 “2차 세계 대전 때 우리는 하루에 한 척을 건조했는데 현재 우리는 더 이상 선박을 건조하지 않는다. 그건 말도 안 된다”라며 미국 조선업의 현실을 개탄했다.

이어 “그래서 이제 우리는 선박을 구매하고 있다”면서 “우리는 한국에서 선박을 살 것이다. 또 우리는 한국이 여기에서 우리 노동자들과 선박을 만들게끔 할 것”이라고 말했다.

그는 미국의 많은 조선소가 가동되지 않고 있지만 이제는 그렇지 않다면서 이 대통령을 향해 “여러분은 (미국으로) 올 것이며, 이 나라에서 많은 선박을 건조할 것이다. 난 그걸 기대하고 있다”고 말했다.

이어 트럼프 대통령은 지난달 양국간에 체결된 무역합의와 관련, 재협상에 대해 한국과 논의할 수 있지만 달라질 것은 없다고 선을 그었다.

그는 “한국은 (무역) 합의를 재협상하고 싶어 한다. 하지만 난 개의치 않는다”라면서 “한국이 뭔가 얻어갈 건 없다”고 했다.

그러면서 그는 한국과 무역 관계가 원만하게 정리될 것이라고 기대했다.

그는 한국과의 무역 협상에서 조선업 외에 어떤 분야를 논의하냐는 질문에 “우리는 엄청 잘 지낼 것이다. 알다시피 우리는 서로를 정말로 필요로 하기 때문이다. 우리는 한국이 가진 것을 사랑한다. 한국의 제품을 사랑한다. 한국의 선박을 사랑한다. 우리는 한국이 만드는 많은 것들을 사랑하며 한국도 우리가 가진 것을 사랑한다”고 답했다.

그러면서 한국이 미국에서 필요로 하는 품목으로 에너지를 지목하고, 미국이 추진 중인 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 사업에 한국이 일본과 함께 투자할 계획이라고 말했다.

그는 “우리는 한국과 알래스카 관련 사업에 대해 거래한다. 한국이 필요로 하는 원유와 관련 있다. 한국은 원유가 필요한데 우리는 그걸 가지고 있다. 우리한테 큰 우위가 있는 것”이라고 했다.

이어 그는 “우리는 합의를 타결할 것이다. 한국과 합작 투자이며, 일본도 참여한다”고 설명했다.

앞서 한국은 지난달 30일 3500억달러 규모의 대미 투자와 1000억달러 상당의 미국산 에너지 구매 등의 조건을 수용하고, 미국이 한국에 부과한 상호관세율을 25%에서 15%로 낮췄다.

그러나 세부 내용을 문서화하지 않은 큰 틀의 원칙적인 합의라서 이후 구체적인 내용에 대해 협상을 이어갈 예정이다.

트럼프 대통령이 언급한 알래스카 LNG 사업 또한 한국은 미국산 LNG 등 에너지 추가 구매를 약속한 바 있다. 하지만, 이 사업에 투자자로 참여하겠다고 밝힌 적은 없다.

아울러 트럼프 대통령은 양국 간 다른 무역 현안도 많다면서 한국이 “우리 군사 장비의 큰 구매국”이라고 말했다.

그는 미군이 B-2 스텔스 폭격기로 이란 핵시설을 성공적으로 타격했다면서 “그들(한국)은 우리가 세계 최고의 군사 무기를 만든다는 것을 알고 있다”면서 “한국은 군사 무기의 큰 구매국이며, 우리는 그것에 대해 대화할 것”이라고 밝혔다.