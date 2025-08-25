[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시와 대구음악협회(회장 이상직)는 오는 26일 오후 2시 대구콘서트하우스 그랜드홀에서 ‘제43회 2025 대구국제성악콩쿠르’ 결선을 개최한다고 25일 밝혔다.

유럽 밀라노, 북미 뉴욕, 그리고 대구에서 열린 국내외 예선을 거쳐 총 38명의 참가자가 본선에 진출했으며 이 중 18명이 결선 무대에 올라 열띤 경연을 펼치게 된다.

참가자들은 자신이 직접 선택한 곡을 무대에서 선보일 예정이다.

43회를 맞은 ‘2025 대구국제성악콩쿠르’는 지난해 6월 국내 성악 단일 분야에서 유일하게 국제음악세계콩쿠르연맹(WFIMC) 인증을 획득하며 국제적 권위를 입증했다.

이번 대회의 총상금은 5800만원이며 우승자에게는 상금 2000만 원과 문화체육관광부 장관상이 수여된다.

올해 콩쿠르 예선에는 총 257명이 지원했으며 특히 12개국에서 52명의 해외 참가자가 참여해 국제 성악 콩쿠르 대회로서의 위상을 한층 높였다.

이재성 대구시 문화체육관광국장은 “올해 43회째를 맞는 이번 대회가 젊은 차세대 성악가들에게는 새로운 도전의 무대를, 대구에는 국제 음악도시로 도약하는 밑거름이 되길 바란다”고 말했다.