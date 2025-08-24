6월18일 이후 태어난 신생아 이의신청해야 지급 서울서 농어촌 인구감소지역으로 가면 5만원 더 1차 지급률 97.6%…10월12일까지 신청해야 받아

[헤럴드경제=양영경 기자] 1차 민생회복 소비쿠폰이 지급된 지 3주 만에 6만건이 넘는 이의신청이 접수된 것으로 나타났다. 전용 창구 기준으로 10건 중 4건은 해외체류자의 이의신청으로 파악됐다.

국민권익위원회는 1차 소비쿠폰 신청·지급이 시작된 지난달 21일부터 이달 10일까지 국민신문고 누리집 내 이의신청 전용 창구에 5만8873건의 이의신청이 접수됐다고 24일 밝혔다.

전용 창구 외 다른 경로를 통해 접수된 이의신청 5429건까지 합치면 소비쿠폰 이의신청은 6만4302건에 달한다.

전용 창구 기준으로 이의신청 내용을 보면 ‘해외 체류 후 귀국’이 2만4907건(42.31%)으로 가장 많았다. 해외 체류자는 6월 18일~9월 12일 사이 귀국 후 출입국 사실 확인과 이의신청 절차를 거쳐야 소비쿠폰을 받을 수 있다.

이어 ▷출생(1만636건·18.07%) ▷비수도권·인구감소지역 이사(4975건·8.45%) ▷재외국민·외국인(4689건·7.96%) 순이었다.

소비쿠폰 지급 기준일인 6월 18일 이후 출생한 신생아도 출생신고를 마치고 9월 12일까지 이의신청을 하면 지급 대상이 될 수 있다. 비수도권·인구감소지역 이사 관련 이의신청에는 지급 기준일 이후 추가 금액이 지급되는 비수도권 또는 인구감소지역으로 이사한 경우 등이 포함된다.

1차 민생회복 소비쿠폰은 국민 1인당 기본 15만원을 지급하되 비수도권 주민과 농어촌 인구감소지역 주민에게는 각각 3만원, 5만원을 추가로 준다.

서울에서 인천 강화군(농어촌 인구감소지역)으로 이사한 경우 이의신청을 통해 강화군에서 사용 가능한 지역사랑상품권·선불카드 5만원을 추가로 받을 수 있다. 다만, 이사 전 지역에서 지역사랑상품권 또는 선불카드를 지급받으면 사용지역을 변경할 수 없다.

만약 비수도권에서 농어촌 인구감소지역으로 옮겼다면 차액 2만원을 추가로 지급받을 수 있다.

외국인은 원칙적으로 소비쿠폰 대상에서 제외되지만, 내국인이 포함된 주민등록표에 등재돼 있고 건강보험이나 의료보험에 가입된 외국인은 지급 대상에 포함된다. 영주권자와 결혼이민자(F-6), 난민인정자(F-2-4) 중 건강보험이나 의료보험 가입자도 소비 쿠폰을 받는다.

행정안전부에 따르면 1차 소비쿠폰 신청·지급률은 20일 기준 97.6%로 집계됐다. 1차 소비쿠폰은 다음 달 12일까지만 신청할 수 있으며 사용 기한은 11월 30일까지다. 이의신청 역시 다음 달 12일까지 국민신문고를 통해 접수할 수 있다.