중국 “대만은 자국 영토” 압박 강화 미국 “대만, 미국에 보호비 내야”

[헤럴드경제=박지영 기자] 라이칭더 대만 총통이 2030년 이전까지 국방비 지출을 국내총생산(GDP)의 5% 수준으로 확대하겠다고 밝혔다.

22일 로이터통신 등에 따르면 라이 총통은 이날 이란현 쑤아오의 168함대를 방문한 자리에서 “최근 몇 년간 중국의 위협이 증가했다”며 “북대서양조약기구(NATO) 기준에 따라 국방비를 GDP의 5%까지 확대하길 희망한다”고 말했다.

그는 “이는 국가 안보를 수호하고 민주주의, 자유, 인권을 보호하려는 우리나라의 결의를 보여주는 것일 뿐 아니라, 국제사회와 함께 억지력을 발휘하고 인도-태평양 지역의 평화와 안정을 유지하려는 우리의 의지를 나타내는 것”이라고 설명했다.

라이 총통은 아울러 정부가 ‘국제 동맹국들’과의 무기 연구·개발 및 생산 협력을 추진할 것이라고 밝혔지만, 그게 어디인지 구체적인 내용은 언급하지 않았다.

전날 대만 정부는 내년도 국방 예산이 GDP의 3.32%에 이를 것이라고 발표했다. 이는 2009년 이후 처음으로 3%를 넘는 수치로, 총액 기준으로는 지난해 대비 23% 증가한 규모다.

이번 발표는 트럼프 행정부의 방위비 증액 요구와 중국의 군사적 압박 속에 나왔다.

중국이 지난 5년간 대만에 대한 군사적·정치적 압박을 강화해왔다. 중국은 민주적으로 운영되는 대만을 자국 영토로 간주하고 있으며, 이에 대해 대만은 강력히 반발하고 있다

미국은 그동안 대만에 최소 GDP 대비 3% 이상의 국방비 지출을 요구해왔다. 특히 트럼프 대통령은 대선 유세 과정에서 대만이 미국에 ‘보호비(protection fees)’를 내야 한다며 국방비를 GDP의 10%까지 늘리라고 요구한 바 있다.