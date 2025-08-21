국토부 외국인 토지거래허가구역 지정 서울 전역 및 수도권 대부분 해당 해외 자금 출처 제출 의무도 부여

[헤럴드경제=신혜원 기자] 서울 전 지역과 경기도 23개 시군, 인천 7개 자치구가 ‘외국인 토지거래허가구역’으로 묶인다. 해당 구역 내 주택을 매수하는 외국인은 2년 실거주 의무가 적용되며 자금조달계획 및 입증자료도 필수적으로 제출해야한다. 정부는 외국인 토지거래허가구역 지정 외에도 상시 및 기획조사도 강화해 내국인에 대한 역차별 논란을 해소하겠다는 방침이다.

국토교통부는 21일 이 같은 내용의 외국인 토지거래허가구역 지정 방안을 발표했다. 구체적으로 ▷서울 전 지역 ▷경기 수원·성남·고양·용인·안산·안양·과천·김포 등 23개 시군 ▷인천 중·미추홀·연수·남동·부평·계양·서구 등 7개 자치구가 외국인 토지거래허가구역으로 포함됐다. 해당 지역은 오는 26일부터 내년 8월 25일까지 1년간 지정 효력이 발생한다.

2년 실거주 의무 적용…시행령 개정해 입증자료 제출 의무 확대

토지거래허가 대상은 허가구역 내에서 외국인 등이 매수자인 주택 거래로, 외국인은 대한민국 국적을 보유하지 않은 개인, 외국법인, 외국 정부 등이 포함된다. 주택은 단독주택, 다가구주택, 아파트, 연립주택, 다세대주택이 해당된다.

주택거래를 허가받은 외국인은 허가일로부터 4개월 이내 해당 주택에 입주해야 하며, 주택 취득 후 2년간 실거주해야한다. 일례로 외국인 A씨가 전세를 끼고 서울 서초구에 있는 다세대주택을 매입하려 한다면 실거주가 어렵기 때문에 주택 취득이 불가능하다.

실거주 의무 위반 사실이 확인되면 지자체에서 외국인 소유주에게 이행 명령을 내리고, 미이행 시 의무 이행 때까지 이행강제금을 반복 부과한다.

아울러 국토부는 ‘부동산거래법 시행령’을 개정해 자금조달계획 및 입증자료 제출 의무를 강화한다는 계획이다. 현재 자금조달계획서 및 입증 서류 제출 의무는 투기과열지구 내 주택 거래에만 적용되는데 허가구역 내 거래에도 확대 적용하겠다는 것이다. 외국인의 자금출처조사를 강화하기 위해 자금조달계획서에 해외자금 출처 및 비자 유형(체류자격) 등 내용도 추가한다. 이는 해외자금 불법반입, 무자격 임대사업 적발 시 활용될 예정이다.

국토부 관계자는 “외국인 주택 매입에 대해 내국인 역차별 문제가 불거졌는데 자국에서 대출을 받거나 조달한 자금으로 국내 고가주택을 매입할 수 있다는 점을 차단하기 위해 관계부처 합동으로 제도적 장치들을 준비한 것”이라고 설명했다.

기획조사 강화…불법 의심 사례 적발 시 해외 FIU에 전달

토지거래허가구역 규제 외에도 외국인 주택거래에 대한 조사 수위도 높인다. 앞으로는 조사 결과 외국인의 해외자금 반입에 따른 주택거래가 자금세탁 등으로 의심되는 경우 금융정보분석원(FIU)에 통보돼 해외 FIU에 전달한다.

외국인의 주택 양도차익과 관련해서도 해외 과세당국의 세금 추징이 필요할 것으로 보이는 거래는 국세청에 통보돼 해외 과세당국에 전달될 수 있다. 국토부 관계자는 “양도차익과 관련한 내용은 토지거래허가구역 외 지역에서 이뤄진 거래도 해당된다”고 말했다.

현장점검도 강화해 실거주 의무이행 여부를 확인하고 불이행 시 이행강제금 부과뿐 아니라 필요시 허가취소도 검토하겠다는 구상이다.

다만 상호주의 원칙 적용은 국회 논의 결과를 보고 판단하겠다는 계획이다. 국토부 관계자는 “상호주의 적용과 관련된 법안이 발의되기도 해서 그러한 내용은 국회에서 논의될 것”이라며 “국토부는 현행법 내에서 가능한 방법을 시행하는 것”이라고 했다. 그러면서 “토지거래허가제는 외국인의 주택 취득을 막기보다 그들의 국내 경제활동, 투자가 저해되지 않는 선에서 최소한의 규제를 하는 것으로 판단하고 있다”고 덧붙였다.

서울·인천, 첫 외국인 토허구역 지정…경기도 2020년 이어 두 번째

군사시설 보호구역을 제외하고 국토부가 서울, 인천을 외국인 토지거래허가구역으로 지정한 것은 처음이다. 경기도는 앞서 2020년 23개 지역 지정 후 두 번째다.

이같은 토허구역 지정은 최근 3년간 외국인의 주택거래 건수가 연 평균 약 26% 이상 증가하며 투기성 거래가 늘어날 우려가 커지고 있기 때문이다. 더욱이 6·27 대출규제 시행 이후 외국인은 자국에서 자금을 조달해 주택을 매수할 수 있는 만큼 역차별 논란이 커지자 조치에 나선 것으로 풀이된다.

실제 국토부 조사 결과 현금 조달 비율이 높은 외국인의 고가주택 거래 및 미성년자 거래 등 투기거래 가능성이 높은 사례가 다수 발견됐다. 특히 거래가액 대부분을 예금(현금성 자산)으로 충당하면서 최고가를 경신하는 계약을 체결하는 등 해외자금 조달을 통해 국내 집값을 끌어올린 것으로 의심되는 건들이 확인됐다는 게 국토부의 설명이다.

국토부 관계자는 “실제 외국인 거래 중 신고가 사례가 발견됐기 때문에 시장에 영향을 미쳐왔다는 판단으로 토지거래허가구역을 지정했다”며 “지정 기준은 외국인 거래량이 많은 곳 위주로 했고, 인천은 도서지역과 공단이 많은 지역은 제외하고 경기도는 성장촉진권역으로 지정된 낙후된 지역들을 대상에서 뺐다”고 말했다.