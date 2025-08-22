직장인 2명중 1명, 퇴직금 일시 수령 계획 50대 중위험·중수익 포트폴리오가 현실적 높은 현금 흐름 노린다면 커버드콜 중심 원금 손실·상승장 수익 제한은 유념해야

‘거안사위(居安思危·안정 속 위기 대비)’ . 이 사자성어는 개인 노후준비에도 적용될 수 있다. 은퇴가 멀다고 느껴질수록 준비를 해둬야 더욱 여유로운 노후 생활을 영위할 수 있다. 우리나라 은퇴가구의 적정 생활비는 300만원을 훌쩍 넘지만 실제로는 최저 생계비도 충당 못해 허덕이는 노령인구 비중이 높다. 생활비 마련도 60% 이상을 공적 연금·수혜금에 의존하고 있는 현실이다. 앞으로 ‘노후(NO後)준비, 지금부터’ 시리즈를 통해 각종 연금상품 파헤치기, 절세 노하우, 전문가 심층인터뷰 등으로 독자들과 성공하는 100세 시대의 문을 활짝 열 계획이다. [편집자주]

[헤럴드경제=유동현 기자] #. 50대 직장인 김모씨는 은퇴 후 현금 흐름 어떻게 만들어야할지 고민이다. 퇴직금으로 1억원 좀 넘는 돈을 받게 되는데, 매달 100만원씩 꺼내 쓰면 8년 후 고갈되기 때문이다. 주변에서는 절세 효과를 누릴 수 있는 연금 수령을 추천한다. 다만 근속 연수가 30년인 김 씨의 경우 퇴직소득세는 26만원 가량인 만큼 부담이 크지 않다. 김씨는 고민 끝에 일시금으로 받아 이를 굴리는 방향으로 잡았다.

김씨처럼 일시불 수령을 택하려는 직장인은 2명 중 1명꼴이다. 한국노동연구원이 지난해 발표한 ‘퇴직급여 및 노후 준비 실태조사’에 따르면 55세 이후 퇴직급여 수급 계획을 묻는 응답자 46.4%는 일시금을 택했다. 모두 연금으로 받겠다는 비중은 36.2%였다. 정부가 과세 혜택을 주면서 연금으로 수령하는 추세가 늘고 있지만 여전히 김씨와 같은 직장인이 대다수다.

22일 한국노동연구원에 따르면 퇴직금 평균 액수는 7656만원, 퇴직연금 가운데 DB형과 DC형은 각각 평균 1억868만원, 8817만원이다.

50대 현실적 목표 수익률 6~8%…1억으로 月100만원 노린다면 커버드콜 중심 전략

김씨는 국민연금 월 수령액 100만원에 추가로 매월 100만원 가량이 있어야 2인 기준 한 달 최소 생활비(240만원)를 어느 정도 충당할 수 있을 거란 계산이 섰다. 이 경우 퇴직금(1억원)의 목표 연 수익률은 12%다. 전문가들이 제안하는 50대의 적정 목표 수익률인 6~8%를 웃돈다. 미국 고배당 지수의 분배수익률이 약 3% 수준임을 감안하면 김씨는 공격적인 투자가 필요하다.

전문가들은 김씨가 목표를 달성하기 위해서는 커버드콜 ETF 중심 포트폴리오 구성을 조언한다.

커버드콜 상품을 중심으로 구성하면서 국내외 주식·채권·대체자산으로 분산해 변동성을 관리하는 식이다. 커버드콜은 주식을 보유하면서 콜옵션을 매도해 옵션 프리미엄을 얻는 전략이다. 높은 분배금을 제공하지만 상승장에서는 수익이 제한되고, 하락장에서는 원금 손실 위험이 있는 점을 투자 전 인지해야 한다. 높은 현금 흐름에 방점이 찍혀 있는 만큼 ‘리스크 노출’이 불가피하다.

홍준영 미래에셋자산운용 연금솔루션본부장은 “(김씨의 목표는)상당히 높은 수준이므로 커버드콜 전략을 활용한 월배당 상품을 적극적으로 편입하고, 국내외 주식·채권·대체자산으로 분산해 변동성을 관리해야 한다”고 조언했다.

구체적인 포트폴리오로 ▷TIGER 미국 AI빅테크10 타겟데일리커버드콜(20%) ▷TIGER 미국 S&P500 타겟데일리커버드콜(20%) ▷TIGER 미국배당다우존스 타겟데일리커버드콜(15%) ▷TIGER 미국 30년국채커버드콜액티브(H)(15%) ▷TIGER 배당커버드콜액티브(15%) ▷TIGER 리츠부동산인프라(15%)를 제시했다. 이 경우 국내․외 주식과 채권, 리츠를 고르게 담으면서 월 1% 수준의 현금 흐름이 가능하다는 설명이다.

홍 본부장은 “높은 배당을 추구하는 만큼 변동성이 커질 수 있다는 점을 유의해야 한다”면서 “안정성을 더 중시한다면 목표를 연 8%, 월 0.67% 수준으로 낮추고 ▷TIGER 은행고배당플러스TOP10 ▷TIGER 미국배당다우존스 ▷TIGER 미국투자등급회사채 등 커버드콜을 사용하지 않는 일반 배당상품 비중을 늘리는 방법도 있다”고 부연했다.

김석진 KB자산운용 ETF상품마케팅실 팀장도 김씨에게 현실적 대안으로 커버드콜 중심 ETF 포트폴리오를 제안했다. RISE미국테크100데일리고정커버드콜 ETF의 경우 1억원 투자 시 올해 1~7월 월평균 배당은 87~144만원 수준이다. 연 환산으로 김씨의 목표치인 약 12% 배당률에 부합하다. 다만 김 팀장은 ▷RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 (90%) ▷RISE 머니마켓액티브(10%) 포트폴리오를 제시했다. 이 경우 월 100만원 목표를 소폭 하회하지만, 머니마켓펀드를 통해 변동성이 완화된다. 김 팀장은 “배당소득세 부담으로 실제 수취액이 목표보다 적을 수 있어 이를 감안한 투자가 필요하다”고 부연했다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장도 마찬가지 커버트콜 중심 전략을 조언했다. ▷ACE 미국배당퀄리티(5%) ▷ACE 미국배당퀄리티커버드콜(5%) ▷ACE 미국빅테크7+데일리타켓커버드콜(합성)(35%) ▷ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)(35%) ▷ACE 글로벌인컴TOP10(10%) ▷ACE 미국30년국채액티브(H)(10%)를 제시했다. 남 본부장은 “커버드콜 전략의 경우, 주된 분배재원을 마련하는 옵션전략 뿐만 아니라 기초자산의 성과가 전체 성과에 영향을 주기 때문에 투자하는 상품의 기초자산을 분명히 확인해야 한다”고 조언했다.

윤준길 한화자산운용 ETF운용팀장은 고배당주와 커버드콜을 섞는 전략을 제시했다. ▷PLUS 고배당주(40%) ▷PLUS 고배당주위클리커버드콜(30%) ▷PLUS 고배당주위클리고정커버드콜(30%) 구성이다. ‘PLUS고배당주’는 지난 13일 기준 국내주식에 투자하는 배당 ETF 중 최대 규모(1조5361억원) 상품이다. 유동시가총액 상위 200개 종목 중 예상 배당수익률이 높은 상위 30개 종목을 매 반기마다 리밸런싱한다. PLUS 고배당주위클리고정커버드콜은 콜옵션 매도 비중을 30%로 고정해, 기초지수 상승 시 일정 부분을 참여하도록 설계됐다. PLUS 고배당주위클리커버드콜은 100% 비중으로 콜옵션을 매도해 횡보 또는 하락 시에도 비교적 높은 수준의 분배금을 제공한다.

높은 현금 흐름 원하면 결국 딜레마 …위험·안전자산 고른 배분 필요

김씨처럼 50대 은퇴 예정자에게 공격적인 투자는 권고되지 않는다. 높은 현금 흐름을 겨냥해 커버드콜 중심 포트폴리오를 짜면 무엇보다 원금 손실 리스크에 노출된다. 김석진 팀장은 “(김씨처럼) 현재 은퇴를 앞두고 있어 새로운 현금 유입이 어렵고, 원금 손실 발생 시 이를 회복할 시간적 여유가 부족하다는 점에서 수익률 극대화보다는 원금 보존과 안정적인 현금흐름 확보가 우선돼야 한다”면서 “보수적 포트폴리오로 주식 30%, 채권 70%가 유효하다”고 제안했다. 주식과 채권을 3대7로 구성해 데이터를 분석해보면 2001~2024년까지 23년간 원금 손실 확률은 2.9%에 불과하다. 연평균 수익률은 4.74%로 안정적이다.

남용수 본부장은 “수령하는 분배금이 적더라도 추가적인 수익이 없는 상황에서 장기 목돈마련까지 고려해야 한다면 배당수익률에 대한 기대 수준을 낮추더라도 장기 성장성을 가져갈 수 있는 투자전략을 세우는 게 좋다”고 조언했다. 홍 본부장도 “누구에게나 모든 시점에 통하는 ‘만능 상품’은 없다”며 “은퇴 직전에는 필요한 현금흐름을 안정적으로 이어갈 수 있도록 하면서, 변동성을 감내할 수 있는 범위 안에서 운용하는 것이 바람직하다”고 했다.

목돈이 일시에 들어오면 공격적 투자 유혹에 노출되기 쉽다. 이 때 개인형 퇴직연금(IRP) 계좌를 방어 기제로 활용할 수 있다.

박선미 KB증권 WM투자전략부 수석연구원은 “큰 돈이 한번에 들어오면 공격적으로 투자 하기가 쉬운데 같은 상품을 투자하더라도 일반 계좌보다 IRP를 통하면 과욕과 과신을 제어하는데 훨씬 유용하다”고 했다. 다만 “해외 주식이나 해외 상장 ETF를 투자할 수 없기 때문에 일정 금액만 일반 계좌를 통해 투자하는 방식이 있다”고 제안했다.

박 수석연구원은 위험자산과 안전자산 비율을 6대4로 제안했다. 장기 투자 시 투자자가 겪는 변동성과 심리적 압박 등을 감안하면 결국 검증된 안전한 방식이 효과적이라는 설명이다. 구체적으로는 ▷미국 기술주 중심 배당·나스닥 기술주(30%) ▷국내 주식형 가치 투자 펀드(10%) ▷국내 고배당주 투자 펀드(10%) ▷해외원자재 투자 펀드(5%) ▷해외부동산 투자 펀드(5%) ▷해외 채권형의 펀드(10%) ▷해외 국채 직접 투자(10%) ▷국내 채권형 펀드(10%) ▷국내 국채 직접 투자(10%)를 제안했다.