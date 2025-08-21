분양시장, 직주근접·일자리 여건 우수 단지로 수요 집중

[헤럴드경제=김희량 기자] 알짜 단지에 청약 통장이 몰리는 선별청약 흐름 속 업무지구 등이 인접한 직주근접 특화 단지가 분양시장을 주도하고 있다는 분석이 나왔다.

21일 부동산R114은 올해 공급된 분양단지를 분석한 결과, 단지 중심반경 10㎞ 내 산업단지 및 업무지구, 대기업 사업장 등을 배후에 둔 신축 아파트에 청약통장 쏠림이 두드러졌다고 밝혔다.

18일 기준(누적) 전국에서 청약경쟁률이 가장 높았던 상위 3개 아파트는 공통적으로 서울 대표 중심업무지구인 CBD(서울도심권역), GBD(강남권역), YBD(영등포∙여의도권역) 권역 등을 차량 30분 이내로 이동할 수 있는 아파트로 확인됐다. 경기 지역은 동탄일반산업단지를 비롯해 내년 착공 예정인 용인첨단시스템반도체 클러스터의 일자리 창출 효과의 기대감이 큰 화성 동탄신도시 공급단지 위주로 청약 경쟁이 치열했다.

충북은 SK하이닉스, LG생활건강 등이 입주한 청주테크노폴리스와 청주일반산업단지 등의 배후 주거지로 주목받는 청주시 흥덕구 분양단지들이 강세를 보였다. 울산은 울산테크노일반산업단지와 남구 중공업단지 접근성이 우수한 아파트 위주로 청약성적이 좋았다.

2020년~2023년 국토부 주거실태조사에 따르면 이사 경험이 있는 가구가 현재 주택으로 이사한 주된 이유로 ‘시설이나 설비가 더 양호한 집으로 이사하기 위해’와 ‘직주근접 때문’이라는 목적이 컸던 것으로 나타났다. 특히 ‘직주근접 때문’이라는 응답은 2023년 31.1%를 기록하며 2021년(29.6%) 이후 2년 연속 응답률이 높아졌다.

부동산R114는 올해 하반기 직주근접 프리미엄을 누릴 수 있는 신규 분양단지로 인천 미추홀구 도화동 ‘두산위브더센트럴도화’, 경기 오산시 서동 ‘오산세교우미린레이크시티’, 경기 수원시 영화동 ‘수원장안111-3구역재개발’, 부산 동래구 사직동 ‘힐스테이트사직아시아드’ 등을 꼽았다. 부동산R 114 관계자는 “직주근접 요인이 주거지 의사결정 시 중요 요인으로 대두됨에 따라 향후 분양시장에서도 일자리 접근성에 대한 입지적 이점이 수요자들에게 더욱 강조될 전망”이라고 내다봤다.