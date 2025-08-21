강원·부산·충남 20%대 감소 실거주 의무·전세대출 금지 탓

6·27 대출규제 여파로 지난달 서울에서 아파트·오피스텔·연립주택 등 집합건물을 매수한 외지인이 전월 대비 8%가량 줄어든 것으로 나타났다. 특히 강원, 부산, 충남 등 지역의 서울 집합건물 매수인이 같은 기간 20%대 감소폭을 보였고, ‘인서울’ 갈아타기 수요가 많은 경기도 거주민의 서울 집합건물 매수는 지난달 약 11% 줄었다. 규제 영향으로 대출 한도가 줄어든 데다 실거주 의무 부담 등으로 외지인들의 서울 부동산 매수세가 위축된 것으로 풀이된다.

21일 법원 등기정보광장 ‘소유권이전등기(매매) 신청 매수인 현황’에 따르면 지난달 서울 집합건물을 매수한 외지인(서울시 제외 16개 시·도)은 총 4425명으로 전월(4803명) 대비 7.9% 감소했다.

올 들어 3월 2785명→4월 3344명→5월 3529명→6월 4803명 등 3개월 연속 늘어나던 외지인의 서울 집합건물 매수세는 대출규제 시행 여파로 꺾인 모습이다.

특히 감소폭이 가장 컸던 지역은 강원도로 서울 집합건물을 매수한 거주민이 6월 154명에서 108명으로 줄었다. 이어 ▷충남 -22.9%(179명→138명) ▷부산 -20.3%(138명→110명) ▷충북 -17%(100명→83명) ▷경기도 -10.9%(3051명→2719명) 등 지역 거주민들의 서울 집합건물 매수세가 10% 이상 축소됐다.

서울 집합건물에 투자하는 외지인들의 매수세가 주춤한 건 주택담보대출 실거주 의무 부과, 소유권 이전 조건부 전세대출 금지 등이 시행된 6·27 대출규제 영향으로 해석된다. 서울 아파트값 상승세에 ‘똘똘한 한 채’ 선호현상이 짙어지고, 7월 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR) 3단계 시행 직전 매수하려는 외지인들의 막차 수요가 늘어나며 6월 서울 집합건물 투자가 증가했지만 대출규제 이후 실거주가 어려운 외지인의 매수심리가 위축된 결과다. 대출규제가 시행된 지난 6월 28일부터 주택담보대출을 실행하면 6개월 내 전입 의무가 적용된다.

이재국 한국금융연수원 겸임교수는 “지방의 서울 부동산 투자자들은 그간 다수가 갭투자 형식으로 매수를 해왔는데 소유권 이전 조건부 전세대출이 금지되며 그러한 방식이 불가능해졌고, 실거주 의무도 적용돼 매수가 어려워졌다”고 말했다.

6·27 대출규제 시행 이후 서울 전반의 부동산 시장 상황을 나타내는 각종 지표도 하향세를 그리고 있다. 서울부동산정보광장에 따르면 지난달 서울 아파트 매매거래량은 이날 기준 4110건으로 올 들어 최고치를 기록한 6월(1만2033건)에 비하면 65.8% 급감했다. 서울 아파트 평균 거래금액 또한 6월 13억3656만원이었지만 지난달 12억8547만원으로 나타나 13억원선 밑으로 내려왔다. 신혜원 기자