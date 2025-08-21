8월 한 달간 유명 유튜브 채널과 협업 9월부터 사내 구성원도 출연 “실시간 소통으로 고객 신뢰도 제고”

[헤럴드경제=서재근 기자] SK렌터카가 중고차 판매·상담 채널로 한 단계 진화시킨 ‘라이브온(LIVE ON)’을 공식 론칭하고, 이달 개국 방송을 시작했다고 21일 밝혔다.

‘라이브온’은 천안에서 자사가 직접 운영하는 국내 최대 규모의 중고차 경매장 ‘오토옥션’에 마련된 전용 스튜디오에서 매주 화요일과 목요일 오후 5시부터 6시까지 진행된다. 방송은 장기렌터카 온라인 채널 ‘SK렌터카 다이렉트’에서 시청할 수 있다.

SK렌터카는 8월 한 달간 유명 인플루언서들과 협업해 특별한 방송을 준비했다. 앞서 지난 19일 진행된 개국 방송에서는 약 73만명의 구독자를 보유한 자동차 리뷰 유뷰브 채널 ‘모트라인’의 윤성로 대표가 쇼호스트로 출연해 시청자들과 실시간 채팅으로 차량 상태와 옵션, 계약 조건 등 구체적인 질문을 주고받는 시간을 가졌다.

2회차 방송은 21일 오후 5시 약 30만명의 구독자를 보유, 짠돌이 유튜버로 유명한 ‘강과장’이 출연해 부부에게 필요한 경제적인 렌터카를 추천해주는 콘셉트로 진행된다.

8월 한 달간 SK렌터카는 방송 시간 동안 파격적인 이벤트와 대여료 할인 등 풍성한 혜택도 마련하며 고객 만족도를 높인다는 계획이다.

9월부터는 사내 영업사원이 방송에 직접 출연해 시청자와 실시간 소통하며 고객별 니즈에 맞춘 견적을 제공하는 등 장소에 구애받지 않고 비대면으로 심도 있는 상담이 가능한 채널로 확대할 계획이다.

SK렌터카의 ‘라이브온’에서 선보이는 모든 차량은 SK렌터카가 직접 신차 구매부터 체계적으로 관리해 온 믿을 수 있는 중고차로, 차량 정비 및 사고 이력 또한 100% 투명하게 공개된다.

특히, 천안 오토옥션 내 최신 상품화 시설인 ‘프루브 스테이션(PROOV Station)’에서 성능 점검, 판금·도장, 살균·탈취, 전기차 배터리 인증 등 엄격한 상품화 과정을 거쳐 중고차 품질의 완성도를 높이고 신뢰를 보장한다.

SK렌터카 관계자는 “이번 개국 방송은 단순한 판매 이벤트가 아닌 고객과 실시간으로 만나 깊이 있는 상담까지 제공하는 B2C 핵심 채널의 시작점”이라며 “업계 최초 ‘라이브 방송’ 운영 역량과 노하우를 기반으로 ‘라이브온’을 중고차 장기렌터카 대표 판매 채널로 만들어 갈 것”이라고 말했다.