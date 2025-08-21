리사 쿡 이사 입장 밝혀 연방주택금융청 ‘주택담보대출 사기’ 의혹 제기 “트럼프, 쿡 사퇴안하면 해임 검토”

[헤럴드경제=김영철 기자] 주택담보대출 사기 혐의로 미국 당국에 입건된 리사 쿡 연방준비제도(Fed·연준) 이사가 도널드 트럼프 대통령의 사임 요구에 굴복하지 않겠다는 입장을 내놨다.

쿡 이사는 연준 대변인을 통해 이메일로 보낸 성명에서 “트윗에서 제기된 몇 가지 의문 때문에 사퇴하라는 협박에 굴복할 생각이 전혀 없다”며 “연준의 일원으로서 저의 금융 이력과 관련한 어떠한 의문도 진지하게 받아들이고, 정당한 질문에 답하기 위해 정확한 정보를 수집해 사실을 제공할 생각”이라고 밝혔다.

앞서 빌 풀테 연방주택금융청(FHFA) 청장은 쿡 이사의 주택담보대출 사기 의혹을 제기했다.

풀테 청장은 팸 본디 법무부 장관에게 보낸 서한에서 쿡 이사가 “더 유리한 대출 조건을 얻기 위해 은행 서류와 부동산 기록을 위조했으며, 이는 형법상 모기지(주택담보대출) 사기에 해당할 수 있다”고 주장했다.

쿡 이사가 2021년 미시간주의 부동산에 대해 20만3000달러(약 2억8000만원), 조지아주의 부동산에 대해 54만달러(약 7억5000만원) 대출을 각각 받으면서 이들 부동산이 주거용이라고 밝혔지만, 조지아의 부동산을 2022년 임대로 내놨다는 것이다.

일반적으로 주거용 주택담보대출은 투자·임대용보다 금리가 낮고 담보인정비율(LTV)이 높게 책정되는 등 더 나은 조건을 제공한다.

이에 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 “즉각 사퇴하라”고 압박했다.

트럼프 대통령은 쿡 이사가 사퇴하지 않으면 그를 해임하는 것을 고려하고 있다고 로이터 통신이 트럼프 대통령의 보좌관들을 인용해 보도했다.

쿡 이사는 조 바이든 전 대통령에 의해 연준 이사로 임명됐다. 최초의 흑인 여성 연준 이사로, 임기는 2038년까지다. 쿡 이사는 기준금리를 결정하는 연방공개시장위원회(FOMC)의 당연직 위원이다.

풀테 청장은 쿡 이사의 성명이 나온 뒤 CNBC 방송과 인터뷰에서 FHFA가 관할하는 연방주택금융은행에 대한 “실존적 위협”이라며 “우리를 이를 기소할 것”이라고 말했다.

트럼프 행정부는 애덤 시프 민주당 상원의원(캘리포니아), 레티샤 제임스 뉴욕주 검찰총장에 대해서도 주택담보대출 사기 의혹을 제기한 바 있다. 두 사람 모두 트럼프 대통령의 오랜 정적이다. 이에 대해 연방 상원 금융위원회 민주당 간사인 엘리자베스 워런 의원은 이메일 성명에서 “독립적인 연준 이사회를 불법적으로 해임하기 위해 연방정부를 무기화해선 안 된다”고 비판했다.

바이든 행정부에서 주택도시개발부 부수석 법률고문을 지낸 벤 클루브스는 “내 경험상 연방주택금융청이 대출 문서를 건별로 정밀 검토하는 것은 드문 일”이라며 “만약 이것이 정말로 정기적인 무작위 검토라면 그 결과가 민주당 공직자 3명이고, 또한 그것이 자세히 공개되는 건 이례적”이라고 말했다.