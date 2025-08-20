[헤럴드경제=박혜림 기자] “지긋지긋한 스팸 전화, 아이폰은 사전에 차단한다?”

아이폰 사용자라면 다음 달부터 스팸 전화를 손쉽게 걸러낼 수 있을 전망이다. 애플이 새 iOS26에 ‘통화 스크리닝’(Call Screening) 기능을 도입하면서, 보이스피싱이나 금융상품 권유 같은 스팸 전화를 걸러낼 수 있기 때문이다.

애플은 20일 서울 강남구 아셈타워에서 보안 관련 기자간담회를 열고 오는 9월 정식 출시가 예상되는 iOS26에 도입될 신기능 등을 소개했다.

가장 눈에 띄는 기능이 바로 통화 스크리닝이다. 저장되지 않은 번호에서 걸려온 전화를 먼저 아이폰이 대신 받고, 발신자에게 용건을 말하도록 안내한다. 추가 정보가 필요하다고 판단하면 ‘더 자세한 정보를 보내주세요’라는 문구를 선택하는 것만으로도 발신자의 추가 답변을 이끌어낼 수 있다. 이를 토대로 수신자는 전화를 받을지 여부를 결정하면 된다. 단순 광고나 의심스러운 멘트가 담겼다면 굳이 전화를 받을 필요가 없다.

애플에 따르면 한국어 포함 주요 언어의 자연스러운 대화 인식이 가능하도록 최신 음성 메시지 모델도 적용했다. 실제 시연에서도 인식률이 상당히 높게 나타났다. 현장에서 애플 관계자가 “보험료 환급 대상자로 선정되셨는데 계좌번호 공유 드린다”고 말하자, 수신자의 아이폰 화면에 관계자의 발언이 정확히 입력됐다.

통화 스크리닝 기능은 기본적으로 저장되지 않은 번호에서만 작동한다. 한 번이라도 통화나 메시지를 주고받은 기록이 있는 번호라면, 비록 주소록에 저장돼 있지 않더라도 스크리닝 대상에서 제외된다. 모르는 번호의 전화를 받을 일이 많은 사용자들은 해당 기능 자체를 끌 수도 있다.

애플은 메시지 앱에도 유사한 기능을 적용했다. iOS26부터는 알 수 없는 발신자의 메시지가 기본 받은편지함에 섞이지 않고 별도의 공간으로 분류된다. 사용자는 해당 메시지를 확인한 뒤 삭제하거나 수신 허용 여부를 결정할 수 있다. 스팸성 내용은 별도 필터링을 거쳐 자동으로 스팸 폴더에 들어간다.

애플이 이러한 기능을 도입한 배경에는 최근 급증하고 있는 개인정보 유출 사고가 있다. 보안에 대한 사회적 요구가 커지며 자체적인 원칙에 따라 관련 기술 및 기능 등을 혁신하고 있다는 것이다.

애플은 이 자리에서 ▷데이터 최소 수집 ▷온디바이스 처리 ▷투명성과 사용자의 통제 ▷보안 등 자사 개인정보 보호의 4대 원칙을 강조하기도 했다. 애플이 자체적으로 최소한의 데이터만 수집하며, 가능한 많은 작업을 기기 내부에서 처리해 정보 유출의 위험을 낮추고 있단 것이다. 또 투명성과 사용자의 통제를 강조해, 사용자가 어떤 정보가 수집되는지 명확히 확인하고 필요할 경우 직접 통제할 수 있도록 설계했다고 첨언했다.

아울러 애플이 제품 설계 초기부터 프라이버시와 보안을 염두에 두고 설계하고 있다고 역설했다. 단적으로 애플의 페이스 아이디의 경우 애플 조차도 해당 데이터에 접근할 수 없다. 또 IR 카메라가 얼굴을 촬영하고, 도트프로젝터(Dot Projector)가 수천 개의 IR 점을 투사해서 사용자 안면의 심도를 확인하는 방식으로 구동된다. 그 결과 다른 사람이 사용자 기기를 잠금 해제할 가능성이 100만분의 1에 불과하다. 상대적으로 안전성이 떨어지는 셀카 방식을 활용하는 타사와는 대조적이다.

애플은 또 자체 브라우저인 사파리가 최초로 ‘개인정보 보호 브라우징’을 도입했다고 설명했다. 현재는 웹사이트가 기기 특성을 기반으로 사용자를 식별하는 ‘지문 인식 추적’을 방지하는 보호 기능도 갖추고 있다. 크롬 등 타 브라우저보다 높은 수준의 개인정보 보호 의식을 갖춰 사용자의 신원과 관심사를 파악하지 못하도록 한다는 것이다.

한편 과학기술정보통신부에 따르면 올해 상반기 보이스피싱 규모는 지난해 같은 기간보다 98% 급증한 6400억여원에 달했다. 발생 건수 역시 같은 기간 23% 늘어난 1만2000여건에 달했다.