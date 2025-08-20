‘원화 스테이블코인 도입 논의와 카드업 대응방향’ 세미나 무이자 할부, 포인트 적립 등 부가서비스 제공 어렵게 돼 여전법상 겸영업무 확대 등 후속 규제 개선 목소리도

[헤럴드경제=정호원 기자] 카드사가 아닌 별도의 결제망에서 스테이블코인이 활용될 경우 활성화가 쉽지 않다는 지적이 제기됐다. 사용 유인 부족과 가맹점 부담 증가라는 한계가 발생할 수 있다는 점 때문이다. 이에 여신업계서는 원화 스테이블코인 발행 시 카드사 연계형 결제망 확립이 필요하다고 강조하고 있다.

20일 금융권에 따르면 여신금융연구소는 지난달 30일 카드사 실무진을 대상으로 ‘원화 스테이블코인 도입 논의와 카드업 대응방향’을 주제로 세미나를 개최했다.

연구소는 카드사를 배제한 독자 결제망을 구축해 스테이블코인을 유통할 경우 “단말기 확보, 매입 업무 등 결제망 인프라를 자체적으로 구축하기 어려워 활성화에 한계가 있을 것”이라고 진단했다. 카드사 연계가 없으면 무이자 할부, 포인트 적립, 차지백(부당 결제 취소)과 같은 부가서비스 제공이 어렵다는 점도 단점으로 꼽았다.

또한 스테이블코인을 통한 개인 간(P2P) 결제는 상품·서비스 구매와 단순 송금을 구분하기 어려워 부가세 탈루 가능성이 존재한다고 지적했다. 이와 관련해 연구소는 “가맹점 거래를 인식하는 카드사와 연계할 경우 조세 행정 공백 위험을 최소화할 수 있다”고 설명했다.

수수료 경쟁력 측면에서도 카드사 협력 없이는 원화스테이블코인 확산이 어렵다고 분석했다. 해외에서는 글로벌 스테이블코인 카드가 통상 1~2%의 수수료를 받는 반면, 한국은 우대수수료 적용 시 0.15~1.15% 수준의 수수료를 적용한다. 수수료 경쟁만 놓고 보아도 스테이블코인이 현재 카드 결제를 완전히 대체하기는 어렵다는 설명이다.

다만 연구소는 스테이블코인이 카드업의 핵심 기능인 후불결제·할부 등 ‘신용공여’를 일부 대체할 가능성은 있다고 봤다. 이에 카드사의 새로운 사업 기회로 ‘암호화폐 담보 기반 후불결제·대출’을 예로 들며 “카드사의 고유 신용심사 역량과 연계될 수 있다”고 분석했다. 이미 국제 수준의 결제 보안체계(이상거래 탐지, 정보 보호), 소비자 보호 장치, AML/KYC(자금세탁방지·고객확인) 및 세제 인프라(원천징수 시스템)을 이미 갖추고 있다는 점도 카드사 기회요인으로 꼽았다.

아울러 제도적 정비 필요성도 제기됐다. 여전법상 겸영업무 확대, 금융지주회사법상 자회사 설립 근거 마련, 카드결제 범위 확대, 카드포인트의 스테이블코인 전환 등 과제를 통해 카드사가 디지털자산업으로 진출할 수 있는 환경을 마련해야 한다는 것이다.

현행 여신전문금융업법은 카드사가 명시된 업무만 수행하도록 하고 있어, 스테이블코인 관련 업무를 겸영업이나 부수업 항목으로 추가하는 방안이 거론되고 있다. 또한 카드사가 합작법인 형태로 스테이블코인 발행을 위한 자회사를 설립할 경우, 금융지주회사법상 자회사의 자회사 설립에 제한이 있어 이를 해소할 필요가 있다는 주장도 제기됐다.

윤종문 여신금융연구소 박사는 “포인트 코인, 암호화폐 담보대출, 프로그래밍 카드 등 카드사가 혁신 상품을 개발할 기회가 있다”고 강조했다.