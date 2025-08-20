[헤럴드경제=김유진 기자] 대통령 선거가 부정하게 치러졌다는 주장을 해 논란을 일으킨 양궁 국가대표 장채환(33·사상구청)이 대한양궁협회 스포츠공정위원회에 회부됐다.

대한양궁협회는 19일 장채환 선수의 정치적 발언 논란과 관련해 징계 여부와 수위를 심의할 스포츠공정위원회를 개최한다고 밝혔다.

장채환은 지난 6월 제21대 대통령 선거 전후로 개인 인스타그램에 정치적 게시물을 다수 올렸다. 그는 이재명 대통령의 당선 확정 이미지를 공유하며 “중국=사전투표 조작=전라도=선관위. 대환장 콜라보 결과. 우리 북한 어서오고~ 우리 중국은 셰셰. 주한미군 가지마요…”라는 글을 적었다.

또 투표소 안내문을 배경으로 손등에 기표 도장을 두 차례 찍은 사진을 올리고 “투표는 본투표 노주작. 비정상을 정상으로. 공산 세력을 막자. 멸공”이라는 글을 남겼다.

장채환은 지난 3월 국가대표 선발전에서 태극마크를 달았으나, 최종 평가전에서 4위 안에 들지 못해 국제대회에는 출전하지 못했다. 소속팀 사상구청은 협회의 징계 결정을 지켜본 뒤 자체 징계 여부를 논의할 방침이다.

논란이 커지자 장채환은 지난 17일 SNS를 통해 사과문을 올렸다. 그는 “고향이 전남이라 중도좌파 성향을 갖고 있었다. 주변 지인들에게나마 현 상황을 알리고 싶은 마음에 부정선거 정황과 보수적 내용을 게시했다”며 “저는 1군 국가대표가 아닌 2군이라 공인이 아니라고 생각했다”고 했다.

이어 “저 때문에 협회와 소속팀이 여론의 뭇매를 맞는 게 너무 죄송스러워 이렇게 변명이라도 해보았다”며 “악의는 없었다. 저 때문에 화가 나신 분들이 있다면 죄송하다”고 덧붙였다.