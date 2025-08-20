브롤스타즈, 리그오브레전드 결승전 유튜브 생중계 AI 진로·진학 상담, 포토부스 등 온 가족이 즐길 다채로운 프로그램 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 오는 30일 롯데몰 은평점에서 제6회 청소년 e-스포츠 대회 ‘페어플레이 은평-AI시즌’ 결승전을 개최한다고 밝혔다.

올해 대회는 ▲브롤스타즈·리그오브레전드 결승전 ▲가족과 함께하는 세대공감 매치 ▲AI 진로·진학 상담, 포토부스, 3D 프린팅 체험 ▲관람객 참여 이벤트(스탬프 투어, 승자 예측, 치어풀) 등 다채로운 프로그램이 마련돼 온 가족이 함께 즐기는 축제의 장으로 운영된다.

대회 종목은 브롤스타즈와 리그오브레전드이며, 은평구 거주 또는 재학 중인 청소년을 대상으로 지난 6월 14일부터 7월 19일까지 참가팀을 모집했다. 약 2주간의 치열한 토너먼트와 패자부활전을 거쳐 최종 결승 진출팀을 선발했다.

결승전은 오는 30일 오후 2시에 롯데몰 은평점 1층 센터홀에서 열리며 브롤스타즈와 리그오브레전드 순으로 경기가 진행된다. 현장 관람은 물론 갈현청소년센터 유튜브 채널을 통해서도 생중계되며, 박한얼 캐스터와 청소년 해설이 함께해 생생한 현장감을 선사할 예정이다.

올해 대회에서는 청소년 e스포츠 기획단이 기획부터 운영까지 전 과정에 참여해 규정집 제작, 점수제 신설, 현장 심판, 경기 진행 등 다양한 역할을 맡았다. 이를 통해 청소년들은 스스로 대회를 이끌어가는 경험을 쌓았다.

성공적인 대회 운영을 위해 주관 기관인 갈현청소년센터는 롯데몰 은평점 운영협의체와 협력해 장소 지원, 홍보, 안전관리 등 전반을 준비했다.

김미경 은평구청장은 “e-스포츠는 세대를 잇는 새로운 소통의 장이자 온 세대가 함께 즐기는 문화콘텐츠”라며 “결승전과 함께 마련된 AI 체험부스와 가족 이벤트에도 많은 구민들이 참여해 즐거운 시간을 보내길 바란다”고 말했다.