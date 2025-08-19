[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]수성대는 19일 대구 호텔인터불고 즐거운홀에서 대구시 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)사업의 일환으로 ‘혁신친화형 교수법 워크숍’을 개최했다.

이번 워크숍에는 수성대 교원 80여명이 참여해 변화하는 교육환경에 능동적으로 대응하기 위한 다양한 교수법을 학습하고 실천 전략을 공유했다.

한국리더십센터 하창호 교수의 IC-PBL(프로젝트기반학습, 문제중심학습) 주제의 첫 번째 특강을 통해 PBL 교수법의 필요성, 창의 융합 수업 설계하기, 창의 융합을 도와주는 수업도구 및 액티비티, PBL대학-기업협업 사례를 공유했다.

한국리더십센터 신대희 교수의 De-PBL(디자인씽킹) 주제의 두 번째 특강을 통해 디자인씽킹의 정의, 실습 및 접목하기, 대학-기업 협업사례를 공유했다.

수성대 김판희 교수학습지원센터장은 “이번 워크숍은 교수자들이 교육 패러다임 변화에 능동적으로 대응하고 학생들의 역량을 극대화할 수 있는 수업을 설계하는 데 큰 도움이 될 것”이라며 “앞으로도 지속적인 교수법 혁신을 통해 교육의 질을 높여나갈 계획”이라고 말했다.