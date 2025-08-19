지역내 모아타운 총 7곳, 공모방식 2곳에 주민제안방식은 5곳 7월에 자양동 649번지 주민설명회 열어, 2448세대 공동주택 계획 자양동 799번지 일대 관리계획(안) 착수, 적극적 행정지원 이어가

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 모아타운 사업으로 도시개발에 속도를 내고 있다.

모아타운은 10만㎡ 이내 노후 저층주거지를 하나로 묶어 개발하는 정비방식이다. 주로 대규모 개발이 어려운 소규모 주택이나 필지를 모아 개발한다. 절차가 간소해 신속하게 진행되며 도로, 공원 등을 조성해 더 쾌적하고 편안한 주거환경을 만든다.

광진구에 모아타운은 총 7곳이 진행중이다. 면적을 다 합치면 35만3830㎡에 달한다. 공모방식으로 진행되는 곳은 자양1동 799번지와 자양2동 649번지 일대 2곳이다. 주민제안방식은 자양2동 681번지 일대를 포함한 5곳이다.

지난 7월에 자양동 649번지 일대 모아타운 관리계획(안) 주민설명회를 열었다. 2024년 8월에 사업대상지로 선정, 올해 초 관리계획수립 용역에 착수, 현장지원단 구성, 관리계획 적정여부에 대한 전문가 사전자문의 절차를 마쳤다. 계획에 의하면 9만5352㎡ 면적에 2448세대의 공동주택이 조성된다.

자양동 799번지 일대는 면적이 7만3362㎡로 지난해 7월 대상지로 선정됐다. 올해 2월에 관리계획(안) 용역에 들어갔으며 현장지원단 구성을 완료했다. 개발 의지가 높은 지역으로 구는, 서울시와 주민들과 가교 역할에 더해 적극적인 행정지원을 이어간다는 설명이다.

주민제안방식도 활발하다. 자양동 681번지 일대는 면적이 4만2045㎡로 2024년 1월에 사업신청을 시작으로 관리계획 전문가 사전자문, 주민공람까지 거쳤다.

이외에도 ▲자양1동 772-1번지 ▲자양1동 226-1번지 ▲광장동 264-1번지 ▲구의3동 587-58번지 일대에 모아타운 사업이 순조롭게 진행되고 있다.

김경호 광진구청장은 “노후 저층주거지가 많았던 광진구가 조금씩 변하고 있다. 도로, 공원, 주차장 등 편의시설이 부족했던 지역이 개발돼 더 나은 주거환경으로 바뀔 것으로 기대한다”며 “앞으로도 신속통합기획, 모아타운 등 재개발·재건축 사업이 차질없이 추진될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다. 구민 여러분의 많은 관심과 응원 바란다”고 말했다.