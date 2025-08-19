2027년 연 400만톤 곡물 거래 북미 중심 공급망 다변화 추진

포스코인터내셔널은 18일(현지시간) 미국 캔자스시티에서 미국 곡물기업 바틀렛앤컴퍼니와 업무협약을 체결했다고 19일 밝혔다.

협약식에는 이계인(왼쪽) 포스코인터내셔널 사장과 조 그리피스(오른쪽) 바틀렛 사장을 비롯한 양사 관계자들이 참석했다. 양사는 2027년까지 연간 400만톤 규모로 곡물 거래를 확대하기로 합의했다.

협약에 따라 양사는 품목 및 원산지를 북미 중심에서 중남미·흑해산으로 다변화하고, 중남미·중동·아프리카·아시아 등 수요 시장에 공동 진출하는 방안을 검토하기로 했다. 바틀렛은 1907년 설립된 미국의 곡물기업으로, 미국 중서부를 기반으로 옥수수·밀·대두 등 곡물의 조달·유통·가공사업을 운영하고 있다.

이번 협약은 글로벌 식량시장의 불확실성이 커지는 가운데 곡물 조달 경쟁력 강화에 기여할 것으로 평가된다. 한국의 곡물 자급률은 20% 미만으로 매년 1600만톤 이상의 곡물을 수입에 의존해 공급망 다변화가 중요해지고 있다.

포스코인터내셔널은 2015년 식량사업 본격 진출 이후 꾸준히 사업 규모를 확대해왔다. 올해에는 연간 550만톤을 취급할 예정이며, 이 중 약 200만톤을 국내에 도입할 전망이다.

고은결 기자