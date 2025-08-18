[헤럴드경제=김아린 기자] 김건희 여사를 둘러싼 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀은 18일 통일교 전 세계본부장 윤영호 씨를 재판에 넘겼다고 밝혔다.

윤씨는 2022년 4~7월 무속인 ‘건진법사’ 전성배 씨를 통해 김 여사에게 통일교 지원을 청탁할 목적으로 그라프 목걸이와 샤넬 가방 등을 건넨 혐의를 받는다. 특검은 윤씨와 전씨가 나눈 문자 메시지에서 통일교 YTN 인수, 통일교 인사 대통령 취임식 초청 등을 논의한 정황을 포착해 수사를 해왔다.

윤씨는 또 20대 대통령선거를 앞두고 권성동 국민의힘 의원에게 윤석열 당시 대선 후보를 지원하는 취지에서 현금 1억원을 지급한 혐의를 받는다. 특검은 윤씨가 권 의원에게 보낸 문자 메시지, 윤씨가 작성한 일기 등을 토대로 불법적인 정치 후원을 의심해왔다.

한편 특검은 전씨의 측근으로 ‘법조 브로커’ 역할을 한 것으로 알려진 이성재 씨도 기소했다. 지난달 30일 구속된 이씨는 사기 피의자 등으로부터 뒷돈을 받고 전씨에게 수사를 무마하거나 재판 편의를 봐달라는 청탁을 전달한 혐의를 받는다.