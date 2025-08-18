[헤럴드경제=이태형 기자]한국보육진흥원은 영유아 자녀를 양육 중인 보호자와 전국 육아종합지원센터를 대상으로 ‘영유아 양육 실천 및 발달지원 사례 공모전’을 개최한다고 18일 밝혔다.

이번 공모전은 영유아 양육 실천 및 발달지원 사례를 발굴해 영유아 지원 전문기관의 역할을 조명하고 행복 양육 문화 조성에 기여하기 위해 마련됐다.

공모 내용은 대상별로 ▷영유아 자녀를 양육 중인 보호자의 경우 양육 실천 사례 ▷전국 육아종합지원센터의 경우 영유아 발달지원 사례로 나눠 진행되고, 총 23편(대상 2편, 최우수상 5편, 우수상 8편, 장려상 8편)의 수상작을 선정하게 된다.

접수 기간은 이달 18일부터 9월 30일까지로, 제공된 양식에 맞춰 공모 전용 홈페이지를 통해 접수하면 된다. 제출된 내용은 내·외부 심사를 거쳐 수상작을 선정해 상장과 소정의 시상금을 지급할 예정이다.

수상작은 기관 홍보 자료로 제작돼 행복 양육문화 형성 및 인식 개선을 위해 활용되며, 발달지원 우수사례 대상작은 12월에 열리는 전국 육아종합지원센터 사업보고대회에서 직접 사례를 공유할 예정이다.

한국보육진흥원은 “이번 공모전을 통해 영유아가정-육아종합지원센터-한국보육진흥원이 건강하고, 긍정적인 양육 문화를 만들어가고 있음을 확인하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.