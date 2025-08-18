‘옥외광고물법’ 개정안 14일 공포

[헤럴드경제=이태형 기자]단속·철거가 어려운 불법 선정성 광고물 등을 차단하기 위해 정부가 ‘자동경고발신시스템’을 구축·운영할 수 있는 법적 근거가 마련됐다.

‘자동경고발신시스템’은 불법 선정성 광고물 등 금지광고물에 적힌 전화번호가 실질적으로 활용되지 못하고, 통화가 어렵도록 일정 시간에 따라 자동·반복적으로 전화를 발신하는 시스템이다.

행정안전부는 이같은 내용을 담은 ‘옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률’(옥외광고물법) 개정안이 국무회의를 거쳐 지난 14일 공포됐다고 18일 밝혔다. 이번 법률안은 공포 후 6개월이 지난 시점부터 시행된다.

그동안 고정된 형태(간판 등)나 매달거나 부착하는 방식(현수막, 벽보 등)의 광고물과 달리, 불법 대부업체나 유흥업소 등의 불법 전단은 대량으로 은밀히 배포되는 경우가 많아 단속·철거 등에 한계가 있었다.

법률과 조례에 따라 전단 매수당 최대 4만2000원의 과태료 부과가 가능하나, 과태료 부과 대상을 찾는 데 어려움이 커 실효성이 낮았다.

이에 많은 지방자치단체(99개)에서는 전단 방식의 불법 광고물을 원천적으로 차단하기 위해 자동경고발신시스템을 운영해 왔다.

실제 제주시에서 2019년 자동경고발신시스템을 도입한 이후, 전화발신 불법 광고물이 69% 감소(2019년 2032건 → 2022년 628건)하는 효과가 있었다.

그러나 자동경고발신시스템에 대한 명시적인 법적 근거가 미약한 측면이 있었고, 지난해 11월 국민권익위원회에서도 명확한 법적 근거를 마련할 필요가 있다는 권고를 한 바 있다.

이번 옥외광고물법 개정으로 자동경고발신시스템에 대한 명시적인 법적 근거가 마련되면서 행안부는 경찰청, 지자체 등과 적극 협력해 불법 전단에 대한 단속·정비를 강화할 계획이다.

윤호중 행안부 장관은 “불법 광고물 중 70% 이상을 차지하고 있는 전단에 효과적이고 신속하게 대응할 수 있는 자동경고발신시스템의 법률 근거가 마련됐다”며 “불법 선정성 광고물로부터 청소년 등을 보호할 수 있도록 관계기관과 적극 협력하겠다”고 밝혔다.