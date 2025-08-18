특검 “공개 동의” VS 尹측 “있을 수 없는 일” 법무부 “상임위 의결시 자료 제출 응해야”

[헤럴드경제=김아린 기자] 윤석열 전 대통령에 대한 체포영장 집행 당시의 모습이 담긴 서울구치소 내부 폐쇄회로(CC)TV를 확보하려는 더불어민주당이 국회 상임위 차원에서 자료 제출을 요구하기로 했다. 윤 전 대통령 체포영장 집행을 두 번 시도했으나 모두 실패한 김건희 특검팀도 해당 영상 공개에 동의한다고 밝혔다.

18일 헤럴드경제 취재를 종합하면 더불어민주당은 특검팀의 윤 전 대통령 체포영장 집행 시도 장면이 담긴 CCTV 자료 등을 국회 법제사법위원회 의결을 거쳐 확보하기로 했다. 앞서 지난 11일 민주당 3대 특검 종합대응 특별위원회(특위)는 서울구치소를 방문해 CCTV 영상 등을 확인하려고 했으나 구치소가 자료를 제출하지 않았다. 이에 민주당은 소관 상임위의 ‘자료 제출요구권’을 발동해 영상을 확보하려는 전략을 세운 것으로 풀이된다.

민주당 법사위 간사인 김용민 의원은 헤럴드경제와 통화에서 “현재 공석인 법사위원장이 새로 선출될 때까지 걸리는 시간을 고려해 서울구치소 측에 CCTV 보존 조치를 취할 것”이라고 했다.

민주당의 이런 움직임에 대해 김건희 특검팀 관계자는 “특검에선 (공개에) 동의하고 있다”고 밝혔다.

국회 법사위에서 의결이 된다면 서울구치소는 CCTV 영상을 제출하지 않고 버티진 않을 것으로 보인다. 개별 특위의 요청과 달리 교정당국 소관 상임위(법사위) 의결을 거치면 구치소 입장에서는 제출을 해야 할 법적 근거가 마련된다.

법무부 관계자는 “국회에서 상임위 의결을 통해 자료를 요구하면 예외 사유에 해당하지 않는 이상 제출할 의무가 있다”며 “응할 가능성이 높다”고 밝혔다.

위원회 인적 구성이 민주당이 다수이고 민주당 소속의 위원장이 발탁될 것으로 예정된 법사위에서 의결은 어렵지 않을 것이라는 전망이다. 통상 국회에 제출된 영상 자료는 상임위장 등에서 공개적으로 재생할 수 있다.

한편 윤 전 대통령 법률대리인단은 특검의 두 차례 체포 시도가 ‘불법 집행’ 소지가 크다며 구치소 영상 등을 정보공개청구한 상태다. 하지만 이들은 법적 대응을 위한 차원에서 영상 확보를 추진하고 있다. 국회가 영상을 공개하는 것에 대해선 “있을 수 없는 일”이라며 강하게 반대한다.

윤 전 대통령 법률대리인단 소속인 김계리 변호사는 “특검이 영장을 집행하는 과정에서 불법 행위가 있었는지 확인하는 취지에서 정보공개청구를 한 것이지 공개에 동의하는 것은 전혀 아니다”라고 말했다.