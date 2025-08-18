-지난해 청약시장 강타한 역세권 단지… 올해도 여전한 분양시장 스테디셀러

-일부지역 역세권 단지에서는 신고가도… 풍부한 미래가치도 인기 요인

수도권 분양시장의 스테디셀러 역세권 단지의 인기가 지난해에 이어 올해도 지속되고 있다. 꾸준한 수요를 바탕으로 안정성은 물론, 추가적인 노선이 지나는 등 교통호재가 이어지고 있기 때문이다.

실제 한국 부동산원 청약홈에 따르면, 지난해 분양시장에서 1순위 청약 경쟁률이 높았던 상위 10개 단지 가운데, 8개 단지가 역세권 입지를 지닌 것으로 조사됐다. 지난해 2월 분양한 서울시 서초구 소재의 메이플자이는 일반공급 81가구에 1순위 청약자 3만 5,828명이 몰리며 1순위 평균 442.32 대 1의 청약 경쟁률을 기록했다. 단지는 서울 지하철 3호선 잠원역과, 7호선 반포역이 단지와 맞닿아 있어 대중교통 접근성이 뛰어난 점이 주목받았다.

올해 청약시장에서도 역세권 단지의 인기가 두드러지고 있다. 지난 6월 서울시 강동구에서 분양한 고덕강일대성베르힐(21BL)은 일반공급 311가구 모집에, 1순위 청약 통장 3만 287개가 몰리며 1순위 평균 97.39 대 1의 청약경쟁률을 기록했다. 단지는 서울 지하철 5호선 강일역이 가까운 단지다.

역세권 입지를 바탕으로 신고가를 기록한 단지도 속속 등장하고 있다. 2호선 이대역이 가까운 서울시 마포구 소재의 마포프레스티지자이의 전용 59㎡는 올해 6월 23억 1000만원에 거래돼 신고가를 기록했다. 서울 중구에 위치한 청구e편한세상의 전용 59㎡도 지하철 5,6호선이 지나는 더블 역세권 입지의 강점이 부각되며 올해 6월 이 타입 신고가인 14억 5000만원에 손바뀜됐다.

한 부동산 관계자는 “부동산 시장이 실수요자 중심으로 재편되면서, 편리한 출퇴근 여건 등 교통환경과 역 주변으로 형성되는 집적된 인프라를 갖춘 역세권 단지가 크게 주목받고 있다” 며 “시장의 호황이나 불황에 관계없이 검증된 안정성과 미래가치를 보유하고 있다는 점도 주요 인기 요인 중 하나”라고 설명했다.

이러한 상황에서 서울의 핫플레이스인 홍대입구역이 위치한 곳에 분양을 앞둔 단지가 있어, 수요자들의 이목이 집중되고 있다.

서울 마포구 동교동 일원에서 이달 8월 오픈을 앞둔 ‘홍대입구역 센트럴 아르떼 해모로’는 HJ중공업이 시공을 맡은 단지다. 단지는 지하 2층~지상 18층 1개동 전용면적 32~52㎡ 총 123세대로 구성된다. 단지 바로 앞 홍대입구역이 위치해 있어, 서울지하철 2호선, 공항철도, 경의중앙선 접근이 우수한 트리플 역세권 입지를 지닌 단지다.

여기에 반경 2km이내에 문화, 생활, 의료등 각종 인프라가 집적돼 있다. 단지 인근 롯데시네마, CGV가 위치해 있는 것을 필두로 AK플라자 홍대, 현대백화점(신촌점), 이마트(신촌점), 하나로마트(신촌점)이 있어 편리한 생활 인프라를 갖췄다. 여기에 국내 최고수준의 연세대학교 세브란스병원도 단지와 인접해 우수한 의료 인프라도 눈에 띈다. 서울의 대표 핫 플레이스로 꼽히는 홍대 인프라 및 연남동 인프라도 접근성이 좋다.

높은 미래가치 또한 지녔다. 2030년 개통이 예정된 부천 대장신도시에서 홍대입구를 잇는 대장홍대선이 홍대입구역을 지나고, 한정거장 거리에 위치한 신촌역에는 서울대입구와 고양시청을 잇는 서울서부선의 개통이 2030년 예정된 만큼, 더욱 편리한 교통망을 갖출 전망이다.

특히 해모로 브랜드가 적용되는 점도 체크포인트다. 시공을 맡은 HJ중공업은 한진아파트, 그랑빌, 한진로즈힐 등을 통해 전국에 공급한 수많은 주택을 통해 브랜드 가치를 입증한 전통의 주택 명가다.

‘홍대입구역 센트럴 아르떼 해모로’는 견본주택을 별도로 운영하지 않으며, 사이버모델하우스로 운영 될 예정이다.