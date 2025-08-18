필수의료 강화 위해 ‘야간·휴일 진료체계’ 국정과제 채택

[헤럴드경제=이태형 기자]정부가 소아 환자를 돌보는 ‘달빛어린이병원’을 2030년까지 20% 가까이 늘려 140곳까지 확충할 방침이다.

달빛어린이병원은 평일 야간 시간대나 휴일에 소아 경증 환자를 진료하는 곳으로, 응급실로 쏠릴 수 있는 소아 경증 환자를 분산시키고 환자나 가족들의 응급실 이용 부담을 줄일 수 있다.

18일 정치권과 의료계 등에 따르면 정부는 필수의료 강화를 목표로 달빛어린이병원 확충을 보건복지 분야 국정과제 중 하나로 삼았다.

이에 따라 정부는 2030년에 달빛어린이병원을 모두 140곳으로 늘릴 계획이다.

중앙응급의료센터(E-gen)에 따르면 이달 기준 달빛어린이병원은 전국에 119곳이 운영 중으로, 정부는 2026년 120번째 병원 설치를 시작으로 2030년까지 매년 5개씩 병원 수를 늘려갈 방침이다.

달빛어린이병원은 응급의료에 관한 법률에 따라 복지부나 각 지방자치단체에서 행정적·재정적 지원을 받아 운영된다.

응급실보다 대기 시간과 비용 부담이 적으면서도 전문적인 소아 진료를 받을 수 있다는 장점이 있다.

달빛어린이병원 운영 지침에 따르면 정부는 별도 공모 기간 없이 의료기관으로부터 상시로 지원받아 달빛어린이병원을 지정한다.

정부는 달빛어린이병원 확충과 함께 중등증(경증과 중증 사이) 환자를 담당할 소아긴급센터, 중증 환자를 진료할 소아응급센터까지 이어지는 야간·휴일 소아 환자 진료협력 체계를 구축할 방침이다.

이를 위해 정부는 소아응급센터를 2027년에 2곳, 2028년에 1곳 추가로 공모할 계획이다.

그러나 달빛어린이병원을 지정할 때는 병원의 소아 환자 진료 역량, 야간·휴일 진료를 위한 의료진 확보 여부 등을 따지는데, 의사 사회에서 갈수록 필수의료 과목인 소아청소년과를 기피하는 현상이 심화하고 있어 소아 환자 진료체계 구축이 얼마나 순조로울지는 미지수다.

최근 소아청소년과 등 필수의료에 종사하다 사직한 전공의들은 공동 입장문을 내고 스스로를 ‘기피과’, ‘낙수과’에 속한 젊은 의사들이라며 “의정 갈등을 봉합하고 중증·핵심의료를 지킬 수 있는 실질적이고 지속 가능한 대책을 마련해달라”며 “의료진과 환자 모두가 안전한 진료 환경이 제도적으로 마련돼야 다음 세대에게도 최선의 의료를 남길 수 있다”고 밝힌 바 있다.