[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 치매에 관한 유방암 환자의 지나친 걱정, 더이상 하지 않아도 된다는 보고가 나왔다. 암환자는 항암치료 과정에서 기억력, 집중력 저하와 같은 ‘케모 브레인(Chemo Brain)’을 경험하는 탓에 치매 걱정이 뒤따르지만, 실제 치매로 이어지는 장기적인 위험은 낮다는 분석이다.

신동욱 삼성서울병원 가정의학과 교수, 한경도 숭실대정보통계보험수리학과교수, 정수민 서울대병원 가정의학과 교수 공동 연구팀은 자마 네트워크(JAMA Network) 최근호에 유방암 환자의 치매 위험을 분석한 결과를 발표했다.

연구팀은 2010년부터 2016년 사이 유방암으로 수술 받은 환자 7만 701명을 기준으로 암에 걸리지 않은 일반인구 집단에서 나이 등 다른 조건을 맞추어 3배 많은 18만 360명을 대조군으로 선발해 비교했다. 연구에 따르면 7.9년(중앙값)에 달하는 추적 관찰 기간 동안 치매를 진단 받은 경우는 유방암 환자 군에서 1000인년당 2.45건, 대조군에서 2.63건으로 나타났다.

이를 토대로 연구팀이 나이와 성별, 소득수준, 거주지역, BMI, 당뇨, 고혈압, 이상지질혈증 등 동반 질환, 흡연, 음주, 활동량 등 치매 관련 위험 인자를 고려했을 때, 유방암 환자의 치매 발병 위험이 일반 인구 대비 8% 가량 오히려 낮았다고 밝혔다.

특히 항암치료 중 방사선 치료를 받은 경우에는 일반 인구 대비 치매 위험이 23% 가량 낮아지는 것으로 나타났다고 연구팀은 덧붙였다. 이러한 연구결과에 대해 연구팀은 여러 기전이 복합적으로 작용한 결과로 추정했다.

유방암 치료에 흔히 쓰는 탁센, 안트라사이클린 계열의 약들이 일시적으로 환자의 주의, 집중을 낮출 수 있지만 장기적으로 치매와 관련있다는 증거가 없고, 안트라사이클린 계열 약의 경우 타우 단백질 등 치매 유발 물질의 축적을 막거나 이미 쌓인 것들도 제거하는 식으로 보호효과가 작용했을 것으로 풀이했다.

또 방사선치료 역시 해외 연구 사례에서 치매환자의 뇌에 3그레이(Gy)의 방사선을 조사했을 때 뇌의 염증반응이 줄어들어 인지기능이 향상됐다는 보고를 기반으로 유방암 환자에도 비슷한 영향을 주었을 것으로 보았다.

유방암을 방사선으로 치료할 때 50그레이(Gy) 당 평 0.2그레이(Gy) 가량은 뇌에도 방사선이 미친다는 보고가 있기 때문이다. 이 떄문에 연구팀은 유방암 환자라면 항암치료에 따른 치매를 걱정하기 보다 다른 위험 인자에 더 관심을 기울일 필요가 있다고 권고했다. 같은 유방암 환자라도 치매발생 위험이 흡연자에서는 2.04배, 당뇨가 있으면 1.58배, 만성 신질환자에서는 3.11배까지 증가했기 때문이다.

신동욱 교수는 “유방암 환자들이 항암치료 중 인지기능 저하를 경험할 수 있지만 일시적일 뿐 치료과정에서 회복되기 마련”이라며 “항암치료 탓 치매 걱정은 내려놓고, 합병증 관리를 잘 하면서 치료에 전념해 건강을 회복하기를 바란다”고 말했다.

정수민 교수는 “유방암 치료 과정에서 일시적인 인지기능 저하를 겪는 분들이 있지만, 이번 연구를 통해 이러한 인지기능 저하가 장기적인 치매 위험과는 관련이 없다는 것을 확인했다”며 “치료에 대한 불안 보다 회복과 건강 유지에 집중할 필요가 있다”고 전했다.