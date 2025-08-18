14일 ‘디에이치 아델스타’ 견본주택 가보니 황금입지·서초학군에 방문객 관심·만족도↑ 최초 ‘AI 상담실’·현대미술 작품에 ‘시선집중’

[헤럴드경제=정주원 기자] “과천이라도 서초 학군이잖아요” (견본주택 방문객 A씨)

14일 문을 연 ‘디에이치 아델스타’ 견본주택은 오전 일찍부터 현장에 신혼부부와 젊은 2인 가구들로 붐비기 시작했다. 방문객들은 “과천 주소를 가지면서도 서초 생활권과 학군을 동시에 누릴 수 있다”며 높은 기대감을 드러냈다. 견본주택은 사전 예약제로만 운영됐는데 첫날에만 시간당 80팀, 총 약 400팀이 다녀가며 열기를 실감케 했다.

경기도 과천시 주암동 장군마을 자리에 들어서는 디에이치 아델스타는 지하 3층~지상 31층, 39~145㎡ (이하 전용면적) 규모의 총 880가구로 조성된다. 이 가운데 59·75·84㎡ 348가구가 일반분양 물량으로 나온다. 특히 방문객들의 관심은 가장 작은 평수인 59㎡ 타입에 집중됐다.

주요 매력 포인트는 ‘입지와 학군’이다. 단지에서 신분당선 양재시민의숲역까지 도보 10분 거리로 강남 접근성이 뛰어나며, 양재 코스트코·이마트 등 생활 편의시설도 인접해 있다. 학군도 과천 주소임에도 불구하고 서초교육지원청 소속 학교로 배정된다.

실제로 자녀를 둔 한 방문객은 “아이가 곧 중학생이 되는데 영동중 등 서초 학군 배정이 가능하다는 소식을 듣고 반가웠다”며 “분양가는 비싸지만 학군 장점이 커서 고민된다”고 설명했다.

분양가는 고급 브랜드와 희소 입지를 반영해 다소 높은 수준으로 책정됐다. 타입별로 ▷59㎡ 16억1400만~17억7620만원 ▷75㎡ 20억8900만~21억9500만원 ▷84㎡ 23억2800만~24억4600만원으로, 평당 7000만원에 달한다. 다만 분양가상한제가 적용되지 않는 만큼 가격 상승 여력에 기대를 거는 수요자들도 적지 않다.

분양 제도 측면에서도 젊은 층을 겨냥한 전략이 돋보인다. 일반분양 물량이 모두 전용 85㎡ 미만으로 구성돼 청약 가점이 낮은 신혼부부, 2인 가구도 도전할 만하다. 여기에 재당첨 제한이나 거주의무기간이 없고, 전매제한도 1년으로 짧아 입주 전 거래도 가능하다.

배후 수요도 탄탄하다. 양재AI미래융합혁신특구 개발 계획이 추진 중인 데다, LG·삼성·현대차 등 대기업 클러스터가 인접해 있어 직주근접을 원하는 근로자들의 관심이 높다.

실제 견본주택에는 인근 기업체에 다니는 직장인들의 발길도 이어졌다. 현대자동차 본사에 다니는 방문객 B씨는 “전세로 회사에서 20분 거리에 살고 있는데, 직주근접의 꿈을 이루고 싶다”며 “회사와 거리도 가까운 데다가 결혼 계획도 있어 눈여겨 보고 있다”고 했다.

견본주택 내부에는 디에이치 브랜드의 감각을 담은 ‘H 시리즈’ 공간과 현대미술 작품들이 배치돼 고급 이미지를 강조했다. 유닛은 전용 59A·84A 타입이 전시됐으며, 마감재와 층간소음 저감 기술 등을 소개하는 체험 공간에도 방문객들의 발길이 잦았다.

40대 방문객 C씨는 “마감재가 특히 단단하고 색감이 좋은 것 같다”며 “드레스룸도 이 정도로 넓은 곳은 처음 보는 것 같다”며 놀라워했다. 발코니 확장 공사비도 분양가에 포함돼 별도 금액이 들지 않는다.

견본주택 최초로 선보인 ‘AI 상담실’도 이목을 끌었다. 방문객들이 직접 단지 정보를 묻고 AI가 답변하는 체험형 상담 서비스는 실제 이용률이 높았으며, 분양 관계자에 따르면 특히 젊은 세대보다 고령층이 신기해하며 서비스에 만족감을 드러냈다고 한다.

이들은 유인 상담 창구 대신 AI 상담원에게 “단지에서 제일 가까운 병원을 알려줘”, “단지 특징을 설명해 줘” 등 다양한 질문을 하며, 궁금증을 해소했다.

한편 분양 일정은 이달 25일 특별공급을 시작으로 26일과 내달 2일 1순위 청약 및 당첨자 발표가 이어지며, 정당계약은 9월 15~18일에 진행된다.