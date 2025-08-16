14일, 중구보훈회관에서 제80주년 광복절 기념행사 열려 독립유공자 후손, 보훈 가족 등 100여 명 참석해 광복의 의미 새겨 광복회에 감사패 수여, 뮤지컬 영웅 공연, 독립운동가 후손 편지 낭독 등

서울 중구(구청장 김길성)가 14일 중구보훈회관에서 '제80주년 광복절 기념행사'를 개최했다.

이날 행사에는 보훈단체 회원과 독립유공자 후손 등 100여 명이 참석해 광복의 의미를 되새겼다.

행사는 광복 80주년 기념 AI로 복원한 손기정 선수 영상과 ‘달소리’팀의 해금과 전자바이올린이 어우러진 연주로 막을 열었다.

이날 김길성 중구청장은 투철한 애국정신과 역사 인식으로 지역사회 발전에 기여한 대한민국광복회 서울시지부 중구지회(회장 서윤환)에 감사패를 전달, 일제강점기의 대표 저항 시인인 이육사의 시 ‘광야’ 한 구절을 직접 낭송하며 광복의 울림을 더했다.

서윤환 중구지회장은 “역사의 아픔과 민족적 자긍심을 동시에 품고 있는 중구에서 열린 행사라 더욱 뜻깊다”며 “광복의 정신을 정의와 평화, 자주와 인권의 가치로 이어가도록 노력하겠다”고 말했다.

이어 뮤지컬 갈라 아티스트 그룹 ‘뮤니버스(MU:NIVERSE)’가 안중근 의사의 마지막 1년을 그린 뮤지컬 ‘영웅’ 대표곡인 ‘영웅’과 ‘그날을 기약하며’ 공연을 펼쳐 행사장을 뜨거운 감동으로 물들였다.

특히, 공연 중간에는 일제강점기 때 무장 항일투쟁에 참여한 애국지사 강익진 선생(건국훈장 애족장)의 외손녀 박소현 씨가 독립운동가의 편지를 직접 낭독해 깊은 감동을 안겼다.

박소현 씨는 “당시 청춘이었을 할아버지와 수많은 독립운동가들이 조국의 광복을 위해 품었을 위대한 마음을 느낄 수 있는 시간이었다”고 소감을 전했다.

공연은 참석자 모두가 태극기를 흔들며 “대한독립 만세”를 외치는 환호와 함께 마무리됐다.

이날 행사에는 나눔의 손길도 더해졌다. 주식회사 락앤락이 약 300만 원 상당의 ‘비스프리 세트’를 후원해 참석자에게 증정, 광복 80주년의 기쁨을 함께 나눴다.

김길성 중구청장은 “순국선열들의 숭고한 애국정신은 오늘을 살아가는 우리 모두가 가슴 깊이 새겨야 할 소중한 가치”라며 “그 뜻을 이어받아 미래 세대에 올바른 역사의식을 전하고, 헌신하신 분들이 명예롭게 대우받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.