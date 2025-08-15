500여 명이 함께한 기념식…합창으로 되새긴 광복의 감동

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시는 15일 영주문화예술회관에서 500여명의 시민이 주체가 되어 의미를 되새길 수 있는 ‘제80주년 광복절 기념식’을 열고 광복의 의미를 되새기며 순국선열들의 애국정신을 기렸다고 밝혔다.

이날 행사에는 유정근 영주시장 권한대행을 비롯해 독립유공자 유족과 보훈단체, 국회의원, 시의원, 학생, 시민 등 명이 함께했다.

영주 선비 관악 합주봉사단의 사전 공연으로 문을 연 기념식은 기념사 및 축사, 관음사(가릉빈가) 어린이합창단 공연 ,스토리텔러 류필기의 풍류 콘서트, 영주 남·여 합창단 합동 무대 순으로 이어졌다.

특히 남성·여성·어린이 합창단 80명이 함께 부른 광복절 노래는 참석자들의 큰 박수와 환호를 끌어내며, 80년 전 조국 광복의 뜨거운 함성을 재현했다.

유정근 영주시장 권한대행은 “제80주년 광복절을 맞아 순국선열들의 뜻깊은 애국정신을 되새기는 의미 있는 시간이 됐길 바란다”며 “자랑스러운 역사를 남겨주신 애국선열과 유가족분들의 헌신을 이어받아, 시민이 행복한 안전하고 살기 좋은 도시를 만들기 위해 역할과 책임을 다하겠다”고 말했다.