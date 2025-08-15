9~12월까지 4개월간 운영 1학기 활동 중심의 영어 놀이 수업으로 진행 ‘호응 얻어’

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군이 2학기 원어민 영어교실 수강생 모집에 나섰다.

9월 1일부터 12월 31일까지 4개월간 운영하는 원어민 영어교실은 미취학 아동 및 초등학생을 대상으로 총 4개 반으로 진행된다.

수업은 월·수·금 반과 화·목 반으로 나눠 , 아이사랑 안심케어센터에서 진행되는 예천 캠퍼스(12개 반)와 복합커뮤니티센터에서 진행되는 호명 캠퍼스(16개 반)로 운영된다.

원어민 강사와 함께하는 활동 중심의 영어 놀이 수업인 원어민 영어교실은 지난 1학기 및 여름방학 학기 수업을 성공적으로 추진해 군민들의 큰 호응을 얻었다.

2학가 수강 신청은 20일부터 22일까지 QR코드를 이용한 온라인 접수를 통해 가능하다.

반 배정 결과 발표는 26일, 개별문자로 발송된다.

현학기(2학기)신규 수강생은 다음학기 우선 수강신청이 가능하다

자세한 내용은 ‘예천군 총무과 평생교육팀 문의및 군 홈페이지 공지 사항’에서 확인할 수 있다.

김학동 군수는 “원어민 영어교실을 통해 미래 세대가 글로벌 무대에서 활약할 수 있도록 든든한 발판을 마련해 나가겠다”라며, “예천군은 앞으로도 배움이 즐거운 교육환경 조성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.