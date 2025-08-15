9월19일까지 1인 2건까지 제안서 제출 가능 참신하고 실효성 있는 인구정책 아이디어 제안 기대

[헤럴드경제(대구경북)=김성권 기자] 경북상주시는 인구정책 아이디어 공모전을 개최한다.

인구감소와 지역소멸 문제에 대한 시민들의 관심을 높이고, 저출생 극복과 인구 유입 확대를 위한 창의적인 아이디어를 발굴하기 위해서다.

공모 기간은 9월 19일까지이다.

상주시정에 관심 있는 일반 시민과 상주시청 공무원 누구나 참여할 수 있으며 1인당 최대 2건까지 제안서를 제출할 수 있다.

공모 분야는 저출생 대응 ,청년‧일자리 ,인구유입 확대 ,주거‧환경 , 고령사회 대응 등이다.

상주시 지역 특성을 반영한 인구정책 관련 모든 제안을 접수한다.

자세한 내용과 신청서 서식은 상주시청 홈페이지 내 고시/공고에서 확인할 수 있다.

참가자는 참가신청서와 아이디어 제안서를 작성해 담당자 이메일 또는 우편으로 내 된다.

접수된 제안은 실무부서 검토와 심사위원회 심의를 거쳐 창의성, 효과성, 지속성, 실시 가능성, 구체성 등 다양한 기준으로 평가된다.

심사 결과 발표는 11월 예정으로 수상자 총 22명에게 570만원의 시상금이 지급된다.

강영석 시장은 “이번 공모전은 상주시가 시민들과 함께 미래를 디자인하는 소중한 기회”라며 “많은 분이 참여해 참신하고 실효성 있는 인구정책 아이디어가 제안되길 기대한다”고 말했다.