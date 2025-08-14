14일 ‘설계도서 보완 협의체’의 첫 회의 공동어시장 “업무시설 등 중도매인·어민 의견 반영 노력”

부산공동어시장 현대화사업이 올 연말 착공을 앞두고 실사용자인 어시장의 의견 수렴 과정을 거친다. 냉동공장, 업무시설 확충 등을 놓고 부산시와 어시장이 설계 심사과정에서 갈등을 겪기도 했던 만큼 이번 의견 수렴과정을 통해 현장의 목소리가 설계도서 보완과정에서 반영될 수 있을지 주목된다.

부산시는 14일 ‘부산공동어시장 현대화 사업’ 실시설계 기술제안 입찰 낙찰자가 선정됨에 따라 ‘설계도서 보완 협의체’의 첫 회의를 개최했다고 밝혔다.

협의체는 ▷시 해양농수산국장 ▷시 건설본부장 ▷부산공동어시장조합공동사업법인 대표이사 ▷수협중앙회 및 5개 수협 조합장 ▷해양수산부 유통정책과장 ▷HJ중공업 컨소시엄(사업시행 업체) 등으로 구성된다. 다음 달 4일까지 매주 목요일 정례적으로 협의회가 열린다.

공동어시장은 협의체를 통해 설계심사 과정에서 반영되지 못한 중도매인이나 어민들의 요구를 보완과정에서 담아내겠다는 방침이다. 공동어시장에 따르면 현재 중도매인이나 어민들은 현재 설계에서 업무, 위판, 냉동, 주차 등 시설에 대한 보강이 필요하다는 입장인 것으로 알려졌다.

HJ중공업 컨소시엄은 실사용자인 어시장의 의견 등 협의체에서 나온 의견을 충분히 검토, 반영해 설계도서를 보완한 뒤 각종 인허가 등 공사준비를 거쳐 연말부터 본격적으로 공사에 착수할 예정이다.

정연송 부산공동어시장조합공동사업법인 대표이사는 “공동어시장 현대화사업이 오랜 세월을 거쳐 어렵게 지금 단계까지 왔다”며 “이번 협의회를 통해 수요자인 어시장의 요구사항이 충분히 반영되길 바란다”라고 말했다.

박근록 시 해양농수산국장은 “전국 최대 규모의 산지위판장인 부산공동어시장이 현대화사업을 통해 수산물 유통거점으로서의 지위를 유지할 수 있도록 공공성 강화와 함께 실사용자인 어시장과의 소통과 협의를 강화해 나가겠다”라고 밝혔다.

한편 부산공동어시장 현대화사업은 1973년 건립돼 노후화된 시설과 비위생적 경매환경 등을 개선해 새롭게 재탄생시키는 사업이다. 전체면적 6만1971㎡ 부지에 총사업비 2412억 원을 들여 안전하고 선진화된 시장을 조성하는 것을 골자로 한다.

부산공동어시장이 시설현대화를 통해 새롭게 건립되면 이후로는 시가 개설하는 중앙도매시장으로 전환, 운영된다. 기존 수산물산지위판장으로 운영되던 공동어시장이 중앙도매시장으로 전환되면 시가 ▷도매시장의 유통 종사자 ▷대금결제 방법 ▷수수료 등 각종 인허가 사항을 결정할 수 있게 된다.

시는 현대화사업을 통해 물류자동화 설비 등을 활용, 위판과 수산물 선도 관리가 보다 효율적으로 이뤄지게 될 것으로 전망하고 있다. 부산=홍윤 기자