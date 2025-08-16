LNG선 발주량 올해 급감 지난 2년간 발주 집중되면서 올해 조정기 국면 미국 LNG 프로젝트로 시장 반등 가능성 고객사에 인도될 물량 많아 회복 어렵다는 시각도 韓 LNG선 中보다 경쟁력 높아 LNG선 시장 부진 韓 점유율에 영향

[헤럴드경제=한영대 기자] K-조선 주력 선종인 액화천연가스(LNG)선 발주량이 올해 들어 급감하고 있다. 지난 2년간 중동에서 진행된 초대형 LNG 프로젝트 영향으로 LNG선 발주가 집중적으로 이뤄지면서 올해들어 조정기에 접어든 것이다. LNG선 시장 부진이 장기화될 시 글로벌 조선 시장에서의 K-조선 점유율이 줄어들 수 있다는 우려가 나오고 있다.

16일 영국 조선해운시황 분석기관 클락슨리서치에 따르면 올해 1~7월 글로벌 LNG선 발주량은 9척(78만8267CGT)에 그쳤다. 전년 동기(63척, 593만2093CGT) 대비 척수 기준 7분의 1에 불과하다. 2023년 1~7월(35척, 304만8296CGT)과 비교했을 때도 26척 줄었다.

발주량 감소는 선가 하락으로 이어지고 있다. 그동안 LNG선은 가장 비싼 가격을 자랑하는 선박이었다. 하지만 최근 수요가 줄어들자 초대형 컨테이너선한테 1위 자리를 빼앗겼다. 지난달 기준 LNG선 신조선가는 초대형 컨테이너선(2만2000~2만4000TEU 기준, 2억7300만달러)보다 저렴한 2억5100만달러에 머물렀다.

최근 2년간 LNG선 발주가 집중적으로 이뤄지면서 올해 LNG선 시장이 부진에 빠진 것이다. 당시 LNG선 발주는 카타르가 주도했다. 카타르가 2027년까지 LNG 생산능력을 1억2600만톤까지 확대하는 계획을 추진하면서 LNG선을 대거 발주했다.

향후 LNG선 발주 추이에 대한 전망은 제각각이다. 일각에서는 미국의 액화천연가스(LNG) 프로젝트가 본격화될 시 LNG선 발주량이 급격히 증가할 것으로 내다보고 있다. 미국에서 생산되는 LNG 수출량이 늘어나면 제품을 싣고 나를 수 있는 LNG선이 필요하기 때문이다.

HD한국조선해양은 지난달 진행된 2분기 실적 콘퍼런스콜에서 “미국이 유럽연합(EU), 일본을 비롯한 여타 국가들과의 관세 협상 타결 과정에서 LNG 대규모 도입을 약속했다”며 “LNG 무역량이 증가할 것으로 예상되는 만큼 LNG선 신조 수요도 크게 늘어날 것”이라고 설명했다.

이와 달리 고객사에 인도될 예정인 LNG선 물량이 많아 LNG선 시장이 당장 반등하기 어려울 것이라는 지적도 나오고 있다. 한국수출입은행 해외경제연구소는 지난달 보고서를 통해 “올해 하반기 인도될 LNG선 물량은 상반기 대비 50% 이상 늘어날 것”이라며 “LNG 신규 생산 물량이 늘어나고 있지만 앞으로 인도될 선복량이 매우 많아 LNG선 시황 회복 가능성은 낮다”고 진단했다.

LNG선 시장 부진이 계속될 시 K-조선에 악영향을 미칠 전망이다. 우리나라가 강점을 보이고 있는 LNG선 발주량이 줄어들면 글로벌 선박 시장에서 중국과 한국 간 점유율 격차가 벌어질 수 있기 때문이다.

중국은 가격 경쟁력을 앞세워 초대형원유운반선(VLCC)·컨테이너선 시장 등을 장악했지만, LNG선에서만큼은 우리나라가 여전히 우위를 점하고 있다. 현재 전 세계에 운항 중인 LNG선 760여척 중 70% 이상이 한국에서 건조됐다. 중국이 연구개발(R&D) 역량을 강화해 LNG선 수주를 늘리고 있지만, 기술적 측면에서 여전히 우리나라가 앞서있다고 업계는 분석하고 있다. 있다. 이같은 시장 구도 속에서 LNG선 시황 반등 시기가 늦어질 시 글로벌 조선 시장에서 한국의 입지가 좁아질 수 있다.

조선업계 관계자는 “올해는 컨테이너선을 통해 수주량을 채우고 있지만, LNG선 시황 부진이 계속될 시 국내 조선사들의 고민이 커질 수 있다”고 우려했다.