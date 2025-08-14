인기 캐릭터 ‘잔망루피’ 친구 ‘루미·뚱이’ 이야기

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 순천시가 15일부터 9월 14일까지 한 달간 ‘정원으로 떠난 잔망루피의 여름휴가’를 테마로 한 ‘정원 워케이션×잔망루피’ 콜라보를 선보인다.

이번 협업은 ‘정원 워케이션’을 ‘잔망 럭케이션’으로 재해석해 정원에서 머물며 휴식과 여유를 즐기는 동시에 ‘럭(Luck, 행운)’을 찾는 특별한 경험을 제공한다는 의미도 담았다.

‘잔망루피’는 국내외에서 큰 사랑을 받는 인기 캐릭터로, 유튜브·OTT 등 다양한 플랫폼에서 폭넓은 팬층을 확보하고 있으며 높은 굿즈 판매력을 자랑한다.

1개월 간의 여름휴가 동안 순천만국가정원에서는 잔망루피 포토존과 팝업 스토어를 운영한다.

주요 포토존 구역은 호수정원, 개울길 광장, 메타세쿼이아길, 정원 워케이션 일원이며, 정원을 방문하는 관람객들이 잔망루피를 만나면 유쾌하고 색다른 재미를 느낄 것으로 기대된다.

국가정원 동문에 들어서면 10M 크기의 대형 잔망루피가 방문객을 맞이하며, 개울길광장에서는 선베드에 누워 여름휴가를 즐기는 잔망루피를 볼 수 있다.

또한 잔망루피가 예약한 캐빈(잔망로 1)은 핑크색 아이템들로 채워져 2030세대의 취향을 저격할 것으로 보인다.

정원워케이션센터 내부 팝업스토어에서는 순천시 대표 IP인 루미·뚱이(두루미·짱뚱어)와 잔망루피의 콜라보 한정판 굿즈 6종을 비롯해 여름철 신규 콘셉트 제품인 ‘촌캉스 시리즈’ 등 다양한 잔망템을 구매할 수 있다.

시청에서는 오는 15일부터 17일까지 3일간 오픈 이벤트를 진행하며, 호수정원·개울길광장·정원워케이션 등 주요 포토스팟에서 촬영한 사진을 SNS에 업로드하는 인증샷 참여자에게는 굿즈를 제공할 계획이다.

노관규 시장은 “정원과 글로벌 캐릭터 콘텐츠를 결합한 이번 콜라보를 통해 순천시 만의 고유 콘텐츠를 발전시키고, 문화·관광·산업이 선순환하는 새로운 문화도시 생태계를 만들어가겠다”고 말했다.

한편, 시와 잔망루피 제작사인 ㈜아이코닉스는 지난 4일 IP 기반의 문화콘텐츠 산업 활성화를 위한 업무협약을 체결했다.